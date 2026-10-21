De Mass Effect a Dragon Age: 6 videojuegos para recordar el legado de BioWare tras su cierre

Los lamentos en redes siguen alrededor del cierre definitivo de BioWare, después de un recorte de personal que se concretó en Electronic Arts. Allí el departamento afectado fue el de la productora de juegos como Mass Effect o el propio Dragon Age. Por eso, he aquí un recuento de los 6 mejores videojuegos de esta productora que este 2026 cumpliera 30 años de existencia.

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¿Cuáles son los 6 mejores títulos de BioWare?

Ante el anuncio del cierre de BioWare y la cancelación de los proyectos que tenía esta parte de EA, hoy más que nunca vale la pena reconocer sus mejores títulos en el mundo de los videojuegos. Este listado obedece a la valoación de algunos sitios especializados.

1.- Mass Effect 2 (2010)

Este es para muchos el punto máximo de BioWare al dejarle a los fanáticos uno de los mejores juegos de rol y acción en toda la historia. El videojuego salido para Xbox 360 puede considerarse una obra maestra de ciencia ficción, totalmente por encima de lo que ofreció la primera entrega de la franquicia.

2.- Baldur 's Gate II: Shadows of Amn (2000)

Eso de que las segundas partes nunca son buenas era todo lo contrario con esta productora. Y es que de nueva cuenta se está delante de uno de los mejores juegos de rol (RPG) de la historia. Gran narrativa, personajes inolvidables y combates tácticos profundos que puedes disfrutar en tu PC.

#baldursgate3 #rpg #gaming #larianstudios ♬ sonido original - RPG Goblin @rpggoblin Por qué jugar con un cuaderno a mano no es una opción, sino la forma en la que estos juegos fueron diseñados para ser completados por ti. Desde los mapas de tela de Ultima IV hasta la profundidad de Baldur's Gate, la verdadera aventura ocurre fuera de la pantalla. 📓⚔️ Mira el vídeo completo aquí para descubrir cómo el "journaling" cambiará tu forma de jugar: Por qué juego CRPGs con un CUADERNO cerca (y por qué tú también deberías) #crpg

3.- Star Wars: Caballeros de la Antigua República (2003)

Esta también es una entrega para PC donde BioWare destacó por su excelente juego de rol, alrededor de la franquicia galáctica. La ambientación de la historia está propuesta para 4000 años antes de lo que ocurre en las películas, pero donde los personajes son entrañables y la historia sufre decisiones reales por parte de los protagonistas. El conflicto moral se siente vívidamente.

4.- Mass Effect 3 (2012)

Más de diez años después de su predecesora, BioWare ofreció la historia del Comandante Shepard llegando a su final. Aunque el cierre de la historia causó polémica entre los fanáticos, el videojuego es el más ágil de la franquicia, tiene una gran carga dramática y cuenta ocn un claro peso en cuanto a las decisiones tomadas en el camino que afectan orgánicamente la historia.

5.- Baldur’s Gate (1998)

La primera entrega se dio cuando su historia recién iniciaba (esto en 1996). Este título planteó todo lo que destacaría con la franquicia, pues ofreció libertad de decisión, combates tácticos profundos por turnos y de 80 a 100 horas de una profunda historia para disfrutar en tu PC.

6.- Mass Effect: Legendary Edition (2021)

Esta realmente fue una remasterización para Xbox 360, la cual creó un cariño especial de remembranza tras lo hecho por toda la franquicia (los 3 primeros títulos). Sin embargo, algunos sitios ponen en el mismo nivel a Neverwinter Nights (2002) y al propio Mass Effect (2007) en cuanto a lo mejor de BioWare.