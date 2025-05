Zelda: La Princesa que Rompió el Hechizo del “Damsel in Distress”

¿Quién dijo que las princesas solo sirven para ser rescatadas? Zelda, la reina de Hyrule, ha demostrado que puede ser mucho más que una simple figura decorativa en la saga de The Legend of Zelda. Desde su debut en 1986, ha evolucionado de ser una dama en apuros a una heroína con poderes místicos y una voluntad de hierro.

¿Quién es Zelda?

Zelda es la princesa hyliana portadora de la Trifuerza de la Sabiduría, una de las tres reliquias sagradas que equilibran el destino de Hyrule. Aunque tradicionalmente ha sido la musa que guía a Link, su rol ha ido más allá del de simple apoyo. En títulos como Ocarina of Time, Wind Waker y Skyward Sword, se ha mostrado como una líder valiente y estratégica. Su nombre, inspirado en Zelda Sayre Fitzgerald, esposa del escritor F. Scott Fitzgerald, refleja su elegancia y misterio.

Historia y versiones de Zelda

A lo largo de la saga, Zelda ha asumido diversas identidades y roles. En Ocarina of Time, se disfraza de Sheik para ocultar su identidad y ayudar a Link. En Wind Waker, Tetra, la pirata audaz, descubre que es la heredera del trono. En Skyward Sword, se revela como la reencarnación de la diosa Hylia, otorgándole poderes divinos. Sin embargo, su papel más revolucionario llega con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom de 2024, donde por primera vez es la protagonista jugable, enfrentando grietas dimensionales con su cetro Tri.

Zelda también ha sido jugable en spin-offs como Hyrule Warriors, Cadence of Hyrule y Super Smash Bros., donde demuestra sus habilidades en combate. Su evolución de princesa tradicional a guerrera moderna refleja el crecimiento de los videojuegos como medio narrativo.

Zelda no es solo una princesa; es un ícono que ha roto moldes y ha demostrado que el poder de la sabiduría puede cambiar el curso de la historia.