¡El rumor de un Nintendo Direct próximamente está cobrando fuerza!

Desde las profundidades de la red, el filtrador Nash Weedle ha soltado una bomba: se viene un Nintendo Direct inminente centrado en la tan esperada Nintendo Switch 2. Según sus fuentes, la Gran N está preparando un evento para revelar más detalles de su nueva consola y, por supuesto, los juegos que la acompañarán.

Aunque Nintendo aún no ha confirmado nada oficialmente, la comunidad está en modo hype máximo. Y no es para menos, considerando que la Switch 2 promete ser una evolución significativa respecto a su predecesora. Se espera que cuente con una pantalla de 8 pulgadas, Joy-Con magnéticos y compatibilidad con la mayoría de los juegos de la Switch original.

¿Qué se podria revelar en el Nintendo Direc?

Pero lo que realmente nos tiene al borde del asiento son los posibles títulos que podrían anunciarse. Entre los rumores más jugosos está la llegada de “Elden Ring: Tarnished Edition” a la Switch 2, incluyendo la expansión “Shadow of the Erdtree”. Además, se habla de una nueva entrega de “Mario Kart” con un formato de mundo abierto, y un regreso triunfal de Donkey Kong con “Donkey Kong Bananza”, un juego de plataformas en 3D que promete destruir todo a su paso.

Y eso no es todo. Se espera que el Nintendo Direct también presente títulos como “Hyrule Warriors: La Era del Destierro”, una precuela de “Tears of the Kingdom”, y “The Duskbloods”, un nuevo juego multijugador de FromSoftware exclusivo para la Switch 2.

¡Un aplauso para una Roca extraña!



¡Ábrete paso a golpes por el Mundo Subterráneo junto a tu nuevo y misterioso amigo en #DonkeyKongBananza, disponible para #NintendoSwitch2 este 17 de julio! pic.twitter.com/6TSDINDUN6 — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) May 22, 2025

En cuanto a la consola en sí, se espera que la Nintendo Switch 2 se lance el 5 de junio de 2025, con un precio de 469,99 euros para la versión estándar y 509,99 euros para el paquete que incluye “Mario Kart World”.

Así que, si eres fan de Nintendo, es hora de estar atentos. Este próximo Nintendo Direct podría ser el evento que marque el inicio de una nueva era para la compañía. Y si los rumores son ciertos, prepárate para una avalancha de anuncios que te harán querer reservar tu Switch 2 de inmediato.