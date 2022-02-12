Vive un Súper Domingo de Película por Azteca 7.

Prepara las palomitas y junta a toda la familia o a los amigos porque este domingo será más que fantástico, acompañado de monstruos, villanos, superhéroes y el evento de la NFL más esperado del año, el Super Bowl LVI.

Por eso, para que disfrutes al máximo este cierre de semana, checa la programación que te estará esperando por la pantalla de Azteca 7.

No olvides de ir por tu botana favorita y llamar a tu familia para vivir un Super Bowl de Película por Azteca 7 y en vivo también por aquí.

Hotel Transylvania | 9:15 a.m.

Los monstruos, hartos de que los busquen o hasta de espantar, ya tienen un lugar para ir de vacaciones. Este es el Hotel Transylvania, un terrorífico pero a gusto lugar organizado y administrado por el mismísimo Conde Drácula. Este protagonista tiene que lidiar con la idea de que su hija ya es toda una mujer vampiro y busca su clic, pero ¡Oh sorpresa! lo encuentra con Johnny, un humano.

Hotel Transylvania 2 | 11:00 a.m.

Las cosas han cambiado mucho en el Hotel Transylvania, hasta la política de cero humanos ha cambiado, se han abierto las puertas para todos aquellos humanos que quieran disfrutar de una estancia en este particular hotel aunque se encuentren con uno que otro zombie, esqueletos, momias, hombres lobos, momias y brujas, incluso al legendario Frankenstein.

La nueva pareja (Johnny y Mavis) tienen su primer hijo, pero Drac está algo preocupado porque cree que los genes humanos le ganaron y su adorable nieto no es un vampiro como él, y para buscar la respuesta se lo llevará a escondidas a un campamento donde él se desarrolló como monstruo, sólo hay un pequeño inconveniente, el abuelo Vlad que odia a los humanos.

Hotel Transylvania 3: Monstruos De Vacaciones | 12:45 p.m.

Todos los personajes del Hotel le preparan a Drácula, unas merecidas vacaciones porque no suelta las llaves de su monstruoso trabajo. Todo era risa y diversión hasta que Drac conoce a Erika, la capitana del barco y desde muchos muchos pero muchos años, hace de nuevo clic, aunque ella oculte un malvado secreto (es nieta de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de todos los monstruos).

Mi Villano Favorito 2 |12:45 p.m.

Sabemos que en la primera entrega, Gru el villano más famoso del mundo, termina como papá de Agnes, Edith y Margo, la luna regresó a su lugar y todos junto con los minios son una hermosa familia. Ahora dedican su tiempo a producir mermeladas y jaleas con la ayuda del Dr. Nefario. Hasta que la liga antivillanos contacta a Gru para que les ayude a encontrar a un nuevo villano que quiere conquistar el mundo. Él junto con su nueva compañera Lucy Wilde tendrán la misión de hallar a El Macho, pero algo empieza a sentir Gru por su querida espía.

Un Super Bowl LVI de Película | 5:00 p.m.

Disfruta de toda la emoción de la final de la NFL y el espectáculo de Medio Tiempo, que en esta edición nos pondrá a brillar con todo el bling bling del hip hop y rap, con el beat de Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige, Eminem (Slim Shady), y Kendrick Lamar. ¿Estás listo?

Llama a tu familia o a tus amigos para vivir un Super Bowl de Película por Azteca 7 y en vivo también por aquí.

Pantera Negra | 9:30 p.m.

¡Wakanda por siempre! T'Challa regresa a su apartada nación africana de Wakanda para servir como líder de su país. Tras tomar el lugar de su padre y convertirse en Pantera Negra. Aunque tiene todo bajo control, Wakanda no deja de estar en la mira de villanos que se quieren apoderar del metal que está en sus tierras. ¿Podrá salvar a toda su nación, incluso de la traición?

Así que ya sabes y no te pierdas este Súper Domingo de Películas por la pantalla de Azteca 7.



¡Estás en el canal correcto!