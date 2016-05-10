Wilfred: se dejarán invadir de Remordimientos #PonleAl7 12:25 am





Jenna le pide a Ryan que se aleje de ella por completo, incluyendo en el paquete a Wilfred. De cualquier modo el perro se encontraba molesto con ella por engañar a Drew con otro, ¿será?, ¿con quién?

Justo cuando el padre de Ryan le ofrece nuevamente trabajo, nuestro abogado deprimido se da cuenta de que él lo espiaba, así que decide alejarse.

Wilfred, Ryan y el padre de éste se ven enredados en un lío... regocíjate con sus locuras.

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7