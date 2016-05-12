Wilfred: sentirán mucho más que Vergüenza #PonleAl7 12:25 am

Ryan se encuentra en un problema, pues no ha pagado los últimos meses de la hipoteca de su casa. Obligado a solucionar esto cuanto antes, decide rentar un cuarto de su departamento, pero Wilfred podría convertir este sencillo plan en algo verdaderamente complicado.

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7