Este es el misterio sin resolver tras el final de la saga Toy Story.

Una de las películas animadas más conmovedoras de todos los tiempos es Toy Story 4; sin embargo muchos fanáticos de la cinta se han cuestionado el origen del personaje principal: Woody.

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Recordemos que esta es la última entrega de la saga que llegó a la pantalla grande en 1995. Toy Story 4 respondió algunas dudas que existían desde la primera película; sin embargo se dejó en el aire el origen del vaquero.

En esta nueva película, Woody tiene la misión de cuidar y convencer a Forky, un tenedor, que es el nuevo juguete de Bonnie y que como tal tiene el trabajo de crearle recuerdos felices.

Además, el vaquero siente que su misión con la pequeña se acabó, por lo que no sabe qué más queda para él en el mundo de los juguetes, pero gracias a Bo Peep entiende lo que debe hacer.

Estos dos juguetes se reencuentran y la trama cuenta lo que pasó con la pastora y sus ovejas antes de los eventos de Toy Story 3.

Al final de la trama, Woody demuestra que es un amigo fiel y que por siempre amará a Andy, aunque ahora como un juguete que ayuda a otros a encontrar a su niño.

El gran misterio de Woody

En Toy Story 2 el coleccionista Al McWhiggin primero intenta comprar al vaquero, pero la mamá de Andy le dice que no está a la venta porque es un viejo juguete que ha estado por muchos años en su familia.

Al final, se lo roba y lo intenta vender porque es un juguete con mucho valor. En la última entrega, la muñeca Gabby Gabby reconoce el mecanismo de voz del juguete, porque pertenece a su época y es de los años 50.

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Las teorías señalan que perteneció al padre de Andy y éste se lo regaló a su hijo asegurando que sería su amigo como lo fue de él.

