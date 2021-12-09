Estos son los datos para entender mejor la película Encanto de Disney.

'Encanto' es una película de Disney basada en la historia de una familia que vive en las montañas de Colombia, no obstante te damos algunos datos para que puedas entenderla mejor.

La cinta está inspirada en Colombia

Después del éxito de 'Coco' inspirada en México, ahora Encanto' está inspirada en Colombia. Los productores de Disney trabajaron con antropólogos, botánicos, músicos, lingüistas y arquitectos colombianos.

La familia Madrigal, protagonista de la cinta, se vio forzada a dejar su pueblo por culpa de la violencia, un conflicto interno entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas armadas del país que empezó hace más de medio siglo.

Según datos el gobierno colombiano, el país alberga el 14% de la biodiversidad del planeta en su territorio. La casa de los Madrigal tiene palmas de cera del Valle de Cocora, el árbol nacional del país sudamericano y las palmeras más altas del mundo con 60 metros de altura.

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En cuanto a la música, el mestizaje entre europeos, africanos e indígenas nativos produjo en Colombia una variedad musical. Para la cinta, sale a la luz el acordeón, de origen alemán, y principal instrumento del vallenato.

El colorido vestido de Mirabel está inspirado en un traje típico del municipio de Vélez; en el departamento de Santander, se usa para celebraciones muy especiales. Además, también se presentan personas con sombreros "vueltiaos", muy famosos alrededor del mundo como un toque distintivo colombiano.

Desde luego, la comida es otro elemento esencial en 'Encanto', pues cada región tiene su propio tipo de arepas. Las hay fritas o asadas, de harina de maíz o de yuca, dulces o saladas, grandes o pequeñas, de distintos rellenos.

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