Esta fue la traición que marcó a la telenovela Yo soy Betty, la fea.

Yo soy Betty, la fea fue un melodrama que marcó época y se posicionó dentro del gusto de la gente, pues no solo se convirtió en una de las telenovelas más vistas en Latinoamérica y del continente americano sino en todo el mundo, de ahí que se hayan hecho innumerables adaptaciones.

La telenovela colombiana que saliera en el año 1999 y le diera la vuelta al mundo entero, fue protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza); sin embargo, guarda un secreto poco conocido por sus fans, ya que la protagonista del melodrama se casó con quien fuera el amor de su vida, el también actor Julián Arango, quien interpretara el papel de Hugo Lombardi, el temido diseñador de Ecomoda que le hacía la vida de cuadritos a Betty.

Te puede interesar: VIDEO: Traiciona a su esposo con la pareja de su hijastra.

¿Qué sucedió en la telenovela Yo soy Betty, la fea?

En un principio todo fue amor y felicidad, desafortunadamente todo se vino abajo tiempo después, cuando el rodaje de la serie estaba en su apogeo, Pero, ¿qué hizo que la historia tomara otro rumbo tanto en la vida real como en la pantalla chica? Todo parece indicar que Ana María Orozco le habría sido infiel en su propia casa a Julián Arango con otro integrante de la producción del Yo soy Betty, la fea, por lo que el histrión decidió dar por terminado su matrimonio.

En aquel entonces, Julián Arango quiso renunciar a la telenovela, pero supo anteponer su profesionalismo y decidió continuar con las grabaciones; sin embargo, le habría pedido al director Fernando Gaitán aplazar las escenas que debía grabar con su exesposa ya que tenía severos roces con ella.

El personaje de Hugo Lombardi constantemente insultaba a Betty en el melodrama debido a su apariencia, pero se dice que en los capítulos siguientes a su separación las ofensas hacia la actriz se agudizaron, fue así como logró descargar su malestar el actor.

También se dijo que cuando grababan las escenas en donde Betty y Hugo peleaban, Ana María Orzoco terminaba llorando debido al desprecio que sentía en las palabras de Arango.