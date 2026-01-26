La IA predice quiénes serán realmente los convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La inteligencia artificial de ChatGPT revela quiénes serán los 26 jugadores que representarán a México en la próxima Copa del Mundo
Falta menos de 6 meses para que el balón comience a rodar en el Estadio Banorte para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Javier Aguirre parece tener definida una gran parte de la lista de los jugadores que formarán parte de la Selección Mexicana durante la cita mundialista. No obstante, la inteligencia artificial de ChatGPT hizo un análisis minucioso y predijo quiénes serán los 26 jugadores que estarán en la convocatoria final.
Las sorpresas de la convocatoria de México, según la IA
En portería, ChatGPT sorprendió con la inclusión de Guillermo Ochoa. El portero del AEL Limassol, criticado por sus actuaciones en el conjunto europeo, será uno de los arqueros que representará a México, según la inteligencia artificial, junto con Raúl Rangel y Luis Malagón . La herramienta de OpenAI destaca que su liderazgo será importante para el vestidor.
En el sector defensivo, la IA remarcó que Everardo López, defensor de 20 años del Toluca, podría meterse en la lista final de Aguirre. Tuvo su primera presentación con México durante los amistosos ante Panamá y Bolivia, demostrando un nivel interesante a pesar de su poca experiencia en Primera División. Si bien no asegura que será titular, podría viajar como una opción importante en el banquillo mexicano.
Los referentes que estarán en el Mundial 2026, según la IA
Entre las figuras más destacadas, ChatGPT colocó a Johan Vásquez, titular y capitán del Genoa de Italia, uno de los mexicanos con mayor continuidad en Europa. También resalta la presencia de Raúl Jiménez, delantero centro del Fulham de Inglaterra y que, probablemente, será la referencia de ataque titular en la Selección Mexicana. En este apartado también aparece Ochoa, quien será clave para la unión del grupo y el liderazgo.
La predicción completa de ChatGPT sobre los convocados de México al Mundial 2026
Basado en convocatorias recientes, rendimiento en clubes y rol proyectado por Aguirre, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó esta predicción de 26 jugadores que integrarían la Selección Mexicana para el Mundial 2026:
Porteros
- Raúl Rangel
- Luis Malagón
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Johan Vásquez
- César Montes
- Everardo López
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- Julián Araujo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Brian Gutiérrez
- Richard Ledezma
- Erik Lira
- Denzell García
- Kevin Castañeda
- Gilberto Mora
- Marcel Ruiz
Delanteros
- Raúl Jiménez
- Germán Berterame
- Diego Lainez
- Armando González
- Jorge Ruvalcaba
- Alexis Vega
- Santiago Gimenez.