La IA predice quiénes serán realmente los convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falta menos de 6 meses para que el balón comience a rodar en el Estadio Banorte para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Javier Aguirre parece tener definida una gran parte de la lista de los jugadores que formarán parte de la Selección Mexicana durante la cita mundialista. No obstante, la inteligencia artificial de ChatGPT hizo un análisis minucioso y predijo quiénes serán los 26 jugadores que estarán en la convocatoria final.

Las sorpresas de la convocatoria de México, según la IA

En portería, ChatGPT sorprendió con la inclusión de Guillermo Ochoa. El portero del AEL Limassol, criticado por sus actuaciones en el conjunto europeo, será uno de los arqueros que representará a México, según la inteligencia artificial, junto con Raúl Rangel y Luis Malagón . La herramienta de OpenAI destaca que su liderazgo será importante para el vestidor.

Guillermo Ochoa irá al Mundial 2026, según la IA|Crédito: Instagram / @miseleccionmx

En el sector defensivo, la IA remarcó que Everardo López, defensor de 20 años del Toluca, podría meterse en la lista final de Aguirre. Tuvo su primera presentación con México durante los amistosos ante Panamá y Bolivia, demostrando un nivel interesante a pesar de su poca experiencia en Primera División. Si bien no asegura que será titular, podría viajar como una opción importante en el banquillo mexicano.

Los referentes que estarán en el Mundial 2026, según la IA

Entre las figuras más destacadas, ChatGPT colocó a Johan Vásquez, titular y capitán del Genoa de Italia, uno de los mexicanos con mayor continuidad en Europa. También resalta la presencia de Raúl Jiménez, delantero centro del Fulham de Inglaterra y que, probablemente, será la referencia de ataque titular en la Selección Mexicana. En este apartado también aparece Ochoa, quien será clave para la unión del grupo y el liderazgo.

Johan Vásquez irá al Mundial 2026, según la IA|Crédito: IG / @johan_pipe

La predicción completa de ChatGPT sobre los convocados de México al Mundial 2026

Basado en convocatorias recientes, rendimiento en clubes y rol proyectado por Aguirre, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó esta predicción de 26 jugadores que integrarían la Selección Mexicana para el Mundial 2026:

Porteros

Raúl Rangel

Luis Malagón

Guillermo Ochoa

Defensas

Johan Vásquez

César Montes

Everardo López

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Brian Gutiérrez

Richard Ledezma

Erik Lira

Denzell García

Kevin Castañeda

Gilberto Mora

Marcel Ruiz

Delanteros