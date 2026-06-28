¿Está Checo Pérez? Estos son los 3 CANDIDATOS a ganar la temporada 2026 de la F1

La temporada 2026 de la F1 sigue su curso y, con miras al siguiente Gran Premio, los expertos en la materia han dado a conocer a sus principales candidatos a lograr el campeonato de esta campaña, misma que ha venido de menos a más en las pistas. ¿Aparece Checo Pérez?

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Como sabes, el piloto mexicano Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional luego de firmar un contrato con Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la F1. Por tal motivo, el nacido en Jalisco no forma parte de los principales candidatos a ganar la temporada 2026.

¿Quiénes son los candidatos para ganar la temporada 2026 de la F1?

Para esta nota nos basaremos exclusivamente en la participación que todos los pilotos han tenido en la clasificación general hasta ahora. Bajo dicho contexto, vale decir que el principal favorito para quedarse con el campeonato de la F1 2026 es nada más y nada menos que Kimi Antonelli.

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Y es que, bajo la ayuda de Mercedes, el piloto italiano se ha mantenido en la zona alta de la clasificación general al sumar más puntos que cualquiera de sus seguidores. En estos candidatos también aparece George Rusell, el cual también forma parte de la escudería británica.

El tercer candidato para quedarse con la F1 2026 luce bastante parejo, pues en dicha posición aparecen varios nombres realmente interesantes como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Óscar Piastri y Lando Norris, último campeón de la máxima categoría del automovilismo.

¿En qué lugar quedará Checo Pérez en la Fórmula 1 2026?

El objetivo principal del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, es sumar puntos con una escudería que apenas ha comenzado su camino por la F1. Bajo esta panorámica, la meta del nacido en Jalisco es no quedar en el último lugar de la clasificación general al término de la temporada 2026.