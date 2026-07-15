3 jugadores de Chivas que podrían ser la base de la Selección Mexicana para el Mundial 2030

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el escenario idóneo para que algunos jugadores de la Selección Mexicana soñaran con ser la base rumbo al Mundial 2030; sin embargo, también resultó ser el escenario para que otros futbolistas, que forman parte de Chivas, levanten la mano en este nuevo proceso.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Como sabes, fueron cinco los jugadores de Chivas que fueron convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, hubo otros que quedaron en el olvido y que, sin duda, podrían ser la base del cuadro nacional para el siguiente evento mundialista.

¿Qué jugadores de Chivas serían la base de la Selección Mexicana para el Mundial 2030?

Bryan González : El Cotorro no fue considerado pese a ser uno de los laterales izquierdos más rentables de la última temporada en México. Bryan tiene apenas 23 años de edad, por lo que, para el mundial 2030, llegaría en una plenitud tanto física como emocional.

: El Cotorro no fue considerado pese a ser uno de los laterales izquierdos más rentables de la última temporada en México. Bryan tiene apenas 23 años de edad, por lo que, para el mundial 2030, llegaría en una plenitud tanto física como emocional. Diego Campillo: Este jugador no solo se caracteriza por su edad (24 años), sino también por desempeñarse como central, líbero, lateral e incluso como mediocampista de contención, facultades que ha explotado en Chivas a lo largo de los últimos meses.

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Jordan Carrillo: El flamante refuerzo de Chivas cuenta con apenas 24 años de edad, por lo que, si mantiene el nivel que mostró en la última temporada en Pumas, seguramente tendrá oportunidades en la Selección Mexicana con miras al Mundial del 2030.

¿Cuál sería el XI de Gabriel Milito con Chivas para el Apertura 2026?

Raúl Rangel volvería al arco de Chivas y sería acompañado por Ledezma, González, Campillo, Castillo y Romo en la zona defensiva. Para el centro del campo Gabriel Milito escogería a Govea, Kevin Castañeda y Diego Campillo, mientras que los delanteros serían Armando González y Ángel Sepúlveda.