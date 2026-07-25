Estos son los 4 principales rivales de Isaac del Toro para ser el mejor ciclista del mundo

Isaac del Toro ha tenido un Tour de Francia que ha superado las expectativas gracias a la increíble mancuerna con Tadej Pogacar, quien se mantiene como el líder de la competición y que, en conjunto, han hecho de UAE Team Emirates el equipo a vencer de cara al resto del año.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Mucho se ha dicho que Tadej Pogacar ha escogido a Isaac del Toro como su heredero una vez que este se retire del profesionalismo. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los principales rivales que el nacido en Ensenada tiene en el mundo del ciclismo.

¿Qué rivales tiene Isaac del Toro para convertirse en el mejor ciclista del mundo?

Jonas Vingegaard: Probablemente, se trata del elemento más peligroso con el que Isaac del Toro tendrá que lidiar a partir de ahora. El danés forma parte del Team Visma y, actualmente, es el segundo mejor ciclista solo por debajo del propio Tadej Pogacar.

Probablemente, se trata del elemento más peligroso con el que tendrá que lidiar a partir de ahora. El danés forma parte del Team Visma y, actualmente, es el segundo mejor ciclista solo por debajo del propio Tadej Pogacar. Remco Evenepoel: Se trata de un ciclista que forma parte de Bora - Hansgrohe y que, como Isaac del Toro, tuvo un Tour de Francia que superó las expectativas, por lo que es uno de los favoritos de cara a los próximos años considerando que tiene 26 años.

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Paul Seixas : Una de las jóvenes promesas más grandes que existen en el mundo del ciclismo actual, la realidad es que el francés compite de tú a tú con Isaac del Toro por este trono.

: Una de las jóvenes promesas más grandes que existen en el mundo del ciclismo actual, la realidad es que el francés compite de tú a tú con por este trono. Juan Ayuso: Este ciclista nació en España, llegó a colaborar para UAE Team Emirates y, ahora, es el rival de Isaac del Toro, con quien ha tenido manos a manos por demás espectaculares en la pista.

¿Cuántas victorias ha obtenido Isaac del Toro en el ciclismo?

Contando toda su trayectoria como profesional, Isaac del Toro presume haber conquistado, hasta ahora, un total de 30 victorias como ciclista. La más importante fue la obtenida en la 2 del Tour de Francia, aunque también se le cuentan triunfos en el Giro de Italia y en el Tour de Austria.