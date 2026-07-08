¿A cuál puedes irle? Los equipos que hay en la Liga BBVA MX y cuántos títulos tiene cada uno

La Liga BBVA MX no es solo la competencia principal de futbol en México; es una pasión que mueve masas y cuenta con una historia centenaria. Desde sus inicios en la era amateur en 1902 y su consolidación como Liga Mayor en 1943 hasta la actualidad, el torneo se ha transformado en uno de los espectáculos deportivos más vibrantes de América Latina. En ese sentido, el jueves 16 de julio dará su inicio y los amantes de este deporte ya tienen expectativa para ver quién dará la vuelta olímpica.

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Tras un vibrante primer semestre de 2026, donde Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 alcanzando su décima estrella, la afición ya se prepara para el inicio del Torneo Apertura 2026. Esta nueva edición llega con una novedad emocionante: el regreso del Atlante a la Primera División, reforzando la competitividad de un torneo que no descansa.

El balón volverá a rodar oficialmente el próximo jueves 16 de julio. La calendarización no fue casualidad, sino que ha sido diseñada cuidadosamente por las autoridades del futbol mexicano para convivir con la fiesta mundialista, respetando la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —programada para el domingo 19 de julio—, día en el que no habrá actividad en los estadios de México para permitir que la afición disfrute del evento cumbre del deporte.

Estos son los clubes de la Liga MX más ganadores

Tal como ocurre en el resto de los deportes, la lucha por la corona es constante y la jerarquía de los equipos se mide por su capacidad de levantar trofeos. En consecuencia, si estás buscando a qué equipo apoyar, aquí te presentamos la lista de los máximos ganadores en la historia del circuito.