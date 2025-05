¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 19 de mayo

Este lunes 19 de mayo de 2025, el universo WWE tiene una cita imperdible con una nueva edición de Monday Night RAW, desde la Bon Secours Wellness Arena en Greenville, Carolina del Sur y Penta Zero Miedo estará presente.

La cartelera presenta una jornada repleta de acción en ruta a Money in the Bank, uno de los eventos más esperados del año, y también como antesala de Saturday Night’s Main Event.

Penta Zero Miedo y AJ Styles vs The Judgment Day

Uno de los duelos más esperados será el de Penta Zero Miedo y AJ Styles frente a Finn Bálor y JD McDonagh, integrantes de The Judgment Day, en una batalla de parejas que promete intensidad total.

La alianza entre Penta Zero Miedo y Styles surge tras semanas de tensión con la facción liderada por Bálor, quienes han intervenido en combates clave para ambos luchadores.

En particular, Penta Zero Miedo busca cobrar revancha tras haber sido víctima de una interferencia de The Judgment Day que le costó su oportunidad por el campeonato Intercontinental frente a Dominik Mysterio.

Styles, por su parte, logró una victoria sobre Bálor en el episodio anterior, gracias a la intervención del enmascarado mexicano, quien evitó una nueva trampa de la temida agrupación.

Este lunes, la balanza podría inclinarse para cualquiera de los dos bandos, ya que se espera que los demás miembros de The Judgment Day intenten intervenir para evitar una nueva derrota.

RAW rumbo a Money in the Bank

Además de esta esperada lucha por equipos, el show contará con combates clasificatorios para el Money in the Bank masculino y femenino, cuyos participantes aún no han sido confirmados, pero que serán determinantes rumbo al evento premium.

Otros encuentros destacados:

Sheamus vs Grayson Waller: combate individual entre dos pesos pesados.

Jey Uso vs Bron Breakker: duelo de alto voltaje entre generaciones.

Logan Paul, actual campeón Mundial Pesado de WWE, también estará presente en un segmento especial, previo a su combate ante Jey Uso en Saturday Night’s Main Event.

¿Dónde y cuándo ver WWE RAW?

Fecha: Lunes 19 de mayo de 2025

Hora: 18:00 (Tiempo del centro de México)

Transmisión en vivo: A través de streaming

¡La ruta hacia Money in the Bank continúa este lunes, con luchas, historias y alianzas que podrían cambiar el panorama de WWE!