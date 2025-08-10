Triplemanía XXXIII: Cartelera con las luchas confirmadas y transmisión del evento de AAA con WWE

La Triplemanía XXXIII está por suceder, un magno evento considerado la fiesta de la lucha libre y que tendrá la sinergia de Lucha Libre AAA con la WWE, por lo que habrá estrellas de ambas empresas, destacando el arribo de Dominik Mysterio o El Grande Americano. Esta innovadora sinergia podría traer cualquier gran estrella a esta Triplemanía.

La historia a partir de esta Triplemanía cambiará no solo por los luchadores que se presentarán, sino también por el nivel de producción que se podría presentar con el poder de WWE.

La cartelera de Triplemanía 33 confirmada a días de ocurrir el magno evento

El Mesías vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Natalya vs Faby Apache vs Lady Flammer (por el Reina de Reinas)

Los Garza vs Pagano y Psycho Clown (Lucha callejera por los campeonatos en pareja)

Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano vs Dragon Lee (Lucha por el Megacampeonato)

Lucha estelar podría ver cambiar el megacampeonato de manos en Triplemanía XXXIII

La Triplemanía XXXIII tendrá a Hijo del Vikingo quien es megacampeón, e xponiendo su título ante Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee.

Esta contienda es la más difícil en la carrera de Vikingo y los tres candidatos al título pueden dar una lucha de altísimo calibre y dejar este campeonato en otras manos.

Lo que tienes que saber de la Triplemanía 33