deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Triplemanía XXXIII: Cartelera con las luchas confirmadas y transmisión del evento de AAA con WWE

La Triplemanía XXXIII está a solo días de suceder en la Arena Ciudad de México, donde estrellas de la AAA y WWE, se presentarán para un magno evento.

triplemania 33 cartelera oficial
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La Triplemanía XXXIII está por suceder, un magno evento considerado la fiesta de la lucha libre y que tendrá la sinergia de Lucha Libre AAA con la WWE, por lo que habrá estrellas de ambas empresas, destacando el arribo de Dominik Mysterio o El Grande Americano. Esta innovadora sinergia podría traer cualquier gran estrella a esta Triplemanía.

La historia a partir de esta Triplemanía cambiará no solo por los luchadores que se presentarán, sino también por el nivel de producción que se podría presentar con el poder de WWE.

Te podría interesar: Rey Mysterio Jr, leyenda de la lucha libre, confirma que estará en la Triplemanía XXXIII

La cartelera de Triplemanía 33 confirmada a días de ocurrir el magno evento

  • El Mesías vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.
  • Natalya vs Faby Apache vs Lady Flammer (por el Reina de Reinas)
  • Los Garza vs Pagano y Psycho Clown (Lucha callejera por los campeonatos en pareja)
  • Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano vs Dragon Lee (Lucha por el Megacampeonato)

Te podría interesar: Participa AQUÍ para ganar boletos exclusivos para la Triplemanía XXXIII

Lucha estelar podría ver cambiar el megacampeonato de manos en Triplemanía XXXIII

La Triplemanía XXXIII tendrá a Hijo del Vikingo quien es megacampeón, e xponiendo su título ante Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee.

Esta contienda es la más difícil en la carrera de Vikingo y los tres candidatos al título pueden dar una lucha de altísimo calibre y dejar este campeonato en otras manos.

Lo que tienes que saber de la Triplemanía 33

  • Día del evento: Triplemanía 33, 16 de agosto
  • Hora: 19:00 HRS
  • Lugar: Arena Ciudad de México
  • Boletos: De $251 - ·8,040 (casi agotados)
  • Transmisión: Azteca Siete al terminar Box Azteca

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
triplemania lucha libre luchadores aaa
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA tuvo un día de medios sobre la Triplemanía XXXI
×
×