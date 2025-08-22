Anuncian a Alberto Patrón dentro del evento ‘Rey de Reyes’, ¿regresa a la AAA?

El afamado luchador Alberto El Patrón ha adquirido muchos más reflectores luego de supuestamente quedar fuera de Lucha Libre AAA, y es que la afición grita por su retorno y más aún con la sinergía que ya ha comenzado entre la AAA y WWE.

Nadie veía venir esa fusión con la compra de WWE, pero con el pasado exitoso de Alberto en WWE siendo multicampeón la afición exige verlo de regreso y aunque no hay nada concreto de un retorno, se especula que eventualmente se podría dar una sorpresa.

Por lo pronto, Alberto El Patrón sigue apareciendo en luchas en las cuales hay talento de la AAA, y ahora un cartel de un evento bautizado como Rey de Reyes, ha ilusionado a los seguidores del ex megacampeón de la AAA.

Alberto El Patrón a Rey de Reyes

Este evento que circula en redes, es real, pero parece que toma el nombre de este magno evento de AAA, solo para tener mayor impacto, porque propiamente no es Rey de Reyes.

Pero ahí están involucrados Mr Iguana, quien ya está en WWE y ya apareció en RAW y Smack Down y es uno de los que parece estar del otro lado y aprobado por WWE.

Además están Niño Hamburguesa, El Mesías y Pagano que del mismo modo parecen mucho más ligados y cercanos en esta poderosa época de WWE con la AAA.

Afición de AAA le pidió personalmente a WWE que Alberto regrese

El pasado sábado durante la Triplemanía XXXIII, la afición que abarrotó la Arena Ciudad de México, gritó en coro ‘ALBERTO, ALBERTO’ y en uno de esos momentos fue cuando Rey Mysterio tomó el micrófono.

Rey dijo: “ahorita se los traigo”, lo que dejó helados a los seguidores que lo creyeron posible, pero así WWE se enteró de primera mano pues estaban HHH, Shawn Michaels y Undertaker, y evidentemente sintieron el rugir de coloso que tuvo récord de asistencia.

Sin embargo si es que regresa, deberá de limar la posible relación que quedó crispada, aunque casi con una expectativa de éxito seguro.