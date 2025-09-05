AAA: ¿Cuál es la mejor lucha en la historia de las Triplemanías y por qué?

Han pasado algunas semanas desde que se llevó a cabo el magno evento de la AAA y las curiosidades y recuerdos al respecto no dejan de aparecer. Triplemanía 2025 fue un auténtico éxito, motivo por el cual no está de más conocer cuál ha sido la mejor lucha en la historia de las Triplemanías.

Triplemanía 2025 fue el primer magno evento de la AAA a cargo de la WWE, empresa de Wrestling que la adquirió durante el primer cuatrimestre del año. Las expectativas fueron superadas con creces, por lo que, a partir de ahora, se espera que la “Tres Veces Estelar” dé mucho de qué hablar.

¿Quién es el Megacampeón actual de la AAA?

Luego de lo vivido en la lucha estelar de la Triplemanía pasada, es El Hijo del Vikingo quien se mantiene como el actual Megacampeón de la AAA luego de superar en una fatal de cuatro esquinas a elementos como Dragon Lee, El Grande Americano y Dominik, en un resultado que no fue del agrado del público.

¿Quiénes son los campeones de parejas de la AAA?

Durante varias semanas estos campeonatos fueron defendidos por Los Garza (Bertho y Ángel), mismos que forman parte de Smackdown. No obstante, fue precisamente en la última Triplemanía que dicha situación se modificó gracias a la victoria de Psycho Clown y Pagano, quienes derrotaron a los regios en una lucha callejera.

¿Cuál es la mejor lucha en la historia de las Triplemanías?

Si bien esta pregunta es totalmente subjetiva, es imposible no mencionar en este apartado lo que se vivió hace más de 10 años, más precisamente en la Triplemanía XVII. Se trata de una de las mejores Triplemanías de la historia, pues en aquella ocasión, el combate semifinal por el Megacampeonato de la empresa fue entre El Mesías y Dr. Wagner Jr.

Han pasado 16 años de aquel Dr Wagner Jr vs El Mesías en la que sin duda es la mejor lucha en la historia de TRIPLEMANÍA, ahora el Legado Wagner se vuelve a ver las caras con uno de los mejores extranjeros que han llegado a México en una lucha con mucha historia. pic.twitter.com/3gBCxmuxDl — CARLOS 'LIONHEART' GARCÍA (@CarlosGarciaOf) August 13, 2025

En aquella ocasión, los luchadores se enfrentaron en el hexadrilatero durante poco más de 40 minutos y mostraron lo mejor de su baraja luchística, lo cual sorprendió a cada uno de los asistentes que se dio cita en el Palacio de los Deportes. Y si bien era El Mesías quien llegaba como campeón, al final fue “El Galeno del Mal” quien se quedó con el triunfo y, por ende, el Megacampeonato de la AAA .

