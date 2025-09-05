LA Park, un luchador de época; ¿contra qué estrellas tuvo rivalidades históricas?

Adolfo Tapia Ibarra, nombre de pila de LA Park , se ha convertido en uno de los luchadores más representativos que México ha tenido en su historia gracias a la carrera que fraguó no solo dentro, sino fuera del país. Ante ello, luce interesante conocer cuáles fueron sus mejores rivalidades en el cuadrilátero.

LA Park es un luchador que está viviendo sus últimos años como profesional, pero que ha tenido una carrera por demás exitosa que lo colocó en el radar de México, Estados Unidos y Japón. Y así como tiene miles de seguidores en las arenas, lo anterior ha hecho que sus enemigos deportivos sean muchos y muy variados.

¿Dónde nació y cuántos años tiene LA Park?

Nacido en el estado de Querétaro el 14 de noviembre del año 1965, LA Park es un luchador profesional que está a punto de cumplir 60 años de edad y que forma parte de la Familia Real, por lo que, en el pasado, tuvo la oportunidad de trabajar en el circuito independiente y en distintas empresas como la WCW, la NJPW y la AAA.

¿Cuáles fueron las primeras rivalidades de LA Park?

Su debut en la AAA se dio en el año 1992, y aunque ya contaba con diez años de experiencia en aquel entonces, la realidad es que fue en esta empresa en donde comenzó a tener rivalidades por demás llamativas.

De igual modo, tras su salida de la “Tres Veces Estelar” comenzó a tener enemistad con estrellas de la talla de El Hijo del Santo y Pierroth, a quien le quitó la máscara. Con El Santo, curiosamente, lleva una relación muy amistosa después de las constantes batallas que lidiaron en los primeros años de la década antepasada.

¿Cuándo comenzó su rivalidad con La Parka?

Después de brillar en Estados Unidos y de volver a México en el circuito independiente y bajo otras empresas, LA Park regresó a la AAA para medirse a La Parka en la disputa por el nombre, en una batalla que llegó en el 2010 en el marco de la Triplemanía.

Vale decir que esta rivalidad superó el cuadrilátero dado que se trató de un conflicto legal entre la empresa y el luchador; no obstante, una vez que llegaron a buenos términos la pelea contra La Parka AAA se llevó a cabo. Al final, fue Adolfo Tapia quien se quedó con los derechos del nombre; sin embargo, el resultado fue anulado por la inclusión de Los Perros del Mal.

Sabu como parte #XLAW y de La Legión Extranjera de #AAA, con @Konnan5150, LA Park, Hernández, El Zorro, Takeshi Morishima, Kenzo Suzuki y Taiji Ishimori... Todos contra La Parka pic.twitter.com/XUPJ7GNZWp — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) May 11, 2025

Dr. Wagner Jr, ¿el mayor rival en la carrera de LA Park?

Antes de su retorno a la AAA, y ya dentro de la empresa, LA Park se encontró en infinidad de veces al Dr. Wagner Jr, a quien retó en más de una ocasión por el duelo de máscaras considerando que, en esos momentos, eran de los luchadores más importantes del país.

El roce entre ambos era evidente, dejando luchas por demás espectaculares cada que se enfrentaban. Desafortunadamente para los fanáticos, la rivalidad nunca concluyó en un duelo de máscaras dado que, años después, “El Galeno del Mal” perdería su tapa con Psycho Clown.

Dr Wagner vs la Park en gomez palacio Durango pic.twitter.com/HLj9r6cAtP — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) March 3, 2025

Rush, ¿the last dance para LA Park?

Fue en el 2017 cuando comenzó la que es, posiblemente, la última gran rivalidad que LA Park tendrá en su carrera. Y es que, a partir de dicho año, enfrentó un feudo espectacular con Rush, a quien se lo encontró tanto en la Arena México como en circuitos independientes dentro del país.

En diversas ocasiones ambos mencionaron que estarían preparados para jugarse su máscara y cabellera para demostrar quién es el mejor de los dos. Y si bien la rivalidad no está del todo muerta, luce complicado que, hoy en día, este llegue a un enfrentamiento de apuestas.

¿Cuál es la actualidad de LA Park?

Hoy en día, y con casi seis décadas en su espalda, Adolfo Tapia Ibarra sigue deleitando a sus seguidores con luchas en el apartado independiente y junto a sus herederos, El Hijo de LA Park y LA Park Jr; no obstante, está consciente que su retiro está cada vez más cerca.