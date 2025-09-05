Historias AAA: Los Psycho Circus y la racha de 461 victorias consecutivas en el cuadrilátero

La AAA se ha convertido en una de las empresas de lucha libre más importantes no solo de México, sino a nivel mundial, por lo que con más de tres décadas de historia cuenta con un sinfín de anécdotas al respecto. Y, dentro de estas, tal vez una de las más llamativas es la de los Psycho Circus.

Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown formaron una de las tercias más importantes en la historia de la AAA, al grado de que, según registros, lograron 461 triunfos de manera consecutiva. En ese sentido, no está de más conocer parte de la historia de estos luchadores en la “Tres Veces Estelar”.

¿Cuándo hicieron su debut los Psycho Circus en la AAA?

Fue en la década antepasada, precisamente en el auge del campeonato de tríos de la AAA, que la empresa en turno confirmó la llegada de los Psycho Circus, un trío que logró acaparar por completo las miradas no solo por su estilo de lucha, sino por los característicos personajes con los que contaban.

La tercia, creada por el licenciado Antonio Peña (creador y fundador de la AAA) tuvo su debut oficial en la empresa el 14 de diciembre del año 2007 dentro de la Plaza de Toros Belisario Arteaga en Chilpancingo Guerrero, obteniendo un triunfo para la alegría de los aficionados que comenzaron a sumar desde aquel momento.

Psicho circus buena batalla pero no les alcanzo vs el consejo pic.twitter.com/7cqtyTCG — Jesus Zuñiga (@jesuszunigaglez) May 22, 2012

¿Los Psycho Circus comenzaron como rudos o técnicos?

Pese a su característico personaje de payasos, los Psycho Circus comenzaron su etapa en la AAA como una de las tercias rudas más imponentes de la época, por lo que tuvieron roces importantes con La Familia de Tijuana y los Perros del Mal, quienes también se caracterizaron por su rudeza.

¿Tuvieron una racha invicta de 461 victorias consecutivas?

Desde su debut en la empresa y hasta la edición de “Guerra de Titanes”, llevada a cabo el 5 de diciembre del 2010, los Psycho Circus destacaron por tener una racha invicta que, según registros, alcanzó las 461 victorias consecutivas, esto de acuerdo con lo dicho por la propia empresa.

Estos registros no han sido alcanzados por ninguna otra tercia de la AAA hasta ahora, por lo que se convirtió rápidamente en una de las más queridas por los aficionados a pesar de su rudeza, hecho que, a la postre, hizo que cambiaran de bando años después.

Fan de psicho circus pic.twitter.com/KkuUIwgrLg — mizraim13 (@mizraimcampos) December 27, 2013

¿Cuál es la actualidad de los Psycho Circus en AAA?

En 2016, tanto Murder como Monster Clown traicionaron a Psycho Clown, quien desde aquel momento comenzó una carrera en individual que contempla un sinfín de éxitos, entre ellos la máscara de Dr. Wagner en Triplemanía XXV.

Hoy en día, Monster ha desaparecido de la parte televisiva de la AAA luego de perder su máscara, mientras que Murder ha creado una nueva facción con otros payasos dentro de la empresa. En cuanto a Psycho Clown , este es actualmente el campeón de parejas junto a Pagano.