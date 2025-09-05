deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Historias AAA: Los Psycho Circus y la racha de 461 victorias consecutivas en el cuadrilátero

Los Psycho Circus fueron una de las terceras más importantes en la historia de la AAA, por lo que se dice que tuvieron una racha de 461 victorias consecutivas.

aaa-psycho-circus-racha-461-victorias-consecutivas.jpg
AAA / Superluchas
Lucha Azteca
Compartir

La AAA se ha convertido en una de las empresas de lucha libre más importantes no solo de México, sino a nivel mundial, por lo que con más de tres décadas de historia cuenta con un sinfín de anécdotas al respecto. Y, dentro de estas, tal vez una de las más llamativas es la de los Psycho Circus.

Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE

Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown formaron una de las tercias más importantes en la historia de la AAA, al grado de que, según registros, lograron 461 triunfos de manera consecutiva. En ese sentido, no está de más conocer parte de la historia de estos luchadores en la “Tres Veces Estelar”.

¿Cuándo hicieron su debut los Psycho Circus en la AAA?

Fue en la década antepasada, precisamente en el auge del campeonato de tríos de la AAA, que la empresa en turno confirmó la llegada de los Psycho Circus, un trío que logró acaparar por completo las miradas no solo por su estilo de lucha, sino por los característicos personajes con los que contaban.

La tercia, creada por el licenciado Antonio Peña (creador y fundador de la AAA) tuvo su debut oficial en la empresa el 14 de diciembre del año 2007 dentro de la Plaza de Toros Belisario Arteaga en Chilpancingo Guerrero, obteniendo un triunfo para la alegría de los aficionados que comenzaron a sumar desde aquel momento.

¿Los Psycho Circus comenzaron como rudos o técnicos?

Pese a su característico personaje de payasos, los Psycho Circus comenzaron su etapa en la AAA como una de las tercias rudas más imponentes de la época, por lo que tuvieron roces importantes con La Familia de Tijuana y los Perros del Mal, quienes también se caracterizaron por su rudeza.

¿Tuvieron una racha invicta de 461 victorias consecutivas?

Desde su debut en la empresa y hasta la edición de “Guerra de Titanes”, llevada a cabo el 5 de diciembre del 2010, los Psycho Circus destacaron por tener una racha invicta que, según registros, alcanzó las 461 victorias consecutivas, esto de acuerdo con lo dicho por la propia empresa.

Estos registros no han sido alcanzados por ninguna otra tercia de la AAA hasta ahora, por lo que se convirtió rápidamente en una de las más queridas por los aficionados a pesar de su rudeza, hecho que, a la postre, hizo que cambiaran de bando años después.

¿Cuál es la actualidad de los Psycho Circus en AAA?

En 2016, tanto Murder como Monster Clown traicionaron a Psycho Clown, quien desde aquel momento comenzó una carrera en individual que contempla un sinfín de éxitos, entre ellos la máscara de Dr. Wagner en Triplemanía XXV.

Hoy en día, Monster ha desaparecido de la parte televisiva de la AAA luego de perder su máscara, mientras que Murder ha creado una nueva facción con otros payasos dentro de la empresa. En cuanto a Psycho Clown , este es actualmente el campeón de parejas junto a Pagano.

Leyendas del Pancracio
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×