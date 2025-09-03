deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

AAA presenta brutal cartelera para evento en Nuevo León luego de Triplemanía; ¿cuándo y a qué hora será?

La AAA ha vuelto a sorprender a propios y extraños luego de presentar una cartelera que realmente se asemeja a lo que se vivió en la pasada Triplemanía.

aaa-brutal-cartelera-nuevo-leon-cuando-donde.jpg
Instagram de la AAA
Redacción Azteca Deportes
Lucha Azteca
Compartir

La Triplemanía XXXIII fue un auténtico éxito. Gracias a la inclusión de la WWE , el magno evento de la AAA superó todas las expectativas, por lo que la vara, a partir de ahora, está muy alta. Ante ello, la “Tres Veces Estelar” ha sorprendido con una cartelera por demás espectacular para su siguiente evento.

Lucha Azteca AAA

Como parte de la Gira Alianzas 2025, la AAA viajará al norte del país para presentarse en la ciudad de Monterrey a través de una cartelera que combinará la magia de la lucha libre mexicana con el dinamismo del wrestling. Por ende, no está de más que conozcas el día, horario y cartelera oficial de este evento.

¿Cuándo será el siguiente evento de la AAA?

Después del espectacular show que significó Triplemanía XXXIII, la AAA viajará directamente al estado de Nuevo León para presentar una cartelera espectacular, en una función que se llevará a cabo en el Showcenter Complex el próximo domingo 7 de septiembre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país, a través del canal de YouTube de la “Caravana Estelar”.

¿Algún luchador de la WWE es campeón de la AAA?

La respuesta es no. Y es que, después de que Los Garza fueran Campeones de Parejas de la AAA en el pasado reciente, los cinturones cambiaron de luchadores después de que Psycho Clown y Pagano se los arrebataran en la última edición de Triplemanía, en lo que fue uno de los mejores combates de la noche.

¿Cuál es la cartelera oficial del próximo evento de la AAA?

  • Mr. Iguana y La Hiedra © vs Lola Vice y Lince Dorado por los Campeonatos de Parejas Mixtas de la AAA .
  • Psycho Circus © vs Takuma, Nobu San y Kento por los Campeonatos de Tercias de la AAA.
  • La Parka vs Mecha Wolf.
  • Pagano y Psycho Clown © vs Los Garza vs Laredo Kid y Octagón Jr por los Campeonatos de Parejas de la AAA.
  • Hijo de Dr. Wagner Jr © vs El Mesías por el Campeonato Latinoamericano AAA.
  • El Grande Americano vs El Fiscal.
LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×