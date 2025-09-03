AAA presenta brutal cartelera para evento en Nuevo León luego de Triplemanía; ¿cuándo y a qué hora será?

La Triplemanía XXXIII fue un auténtico éxito. Gracias a la inclusión de la WWE , el magno evento de la AAA superó todas las expectativas, por lo que la vara, a partir de ahora, está muy alta. Ante ello, la “Tres Veces Estelar” ha sorprendido con una cartelera por demás espectacular para su siguiente evento.

Como parte de la Gira Alianzas 2025, la AAA viajará al norte del país para presentarse en la ciudad de Monterrey a través de una cartelera que combinará la magia de la lucha libre mexicana con el dinamismo del wrestling. Por ende, no está de más que conozcas el día, horario y cartelera oficial de este evento.

¿Cuándo será el siguiente evento de la AAA?

Después del espectacular show que significó Triplemanía XXXIII, la AAA viajará directamente al estado de Nuevo León para presentar una cartelera espectacular, en una función que se llevará a cabo en el Showcenter Complex el próximo domingo 7 de septiembre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país, a través del canal de YouTube de la “Caravana Estelar”.

Dominik Mysterio estuvo cerca de llevarse el Megacampeonato, pero AJ Styles dijo "NO"



¿Dom podrá coronarse en #WorldsCollide?

¿Algún luchador de la WWE es campeón de la AAA?

La respuesta es no. Y es que, después de que Los Garza fueran Campeones de Parejas de la AAA en el pasado reciente, los cinturones cambiaron de luchadores después de que Psycho Clown y Pagano se los arrebataran en la última edición de Triplemanía, en lo que fue uno de los mejores combates de la noche.

Cartel completo para la llegada de la Gira #AlianzasAAA 💫 a Showcenter 💥



7 de septiembre, 5 PM.



Boletos y Fan Experience disponibles en Superboletos. pic.twitter.com/QyxfGcXYsJ — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 2, 2025

¿Cuál es la cartelera oficial del próximo evento de la AAA?