Luchador Charly Manson relata el día que lo quisieron asaltar dentro del Reclusorio Sur y lo que tuvo que hacer para imponer respeto

El luchador Charly Manson ha tenido una carrera con momentos de incertidumbre y pese a todo, está en el gusto de los aficionados y es lo que lo ha mantenido firme en su trayectoria sin dejarse caer, pese a accidentes en el ring y un penoso ingreso al reclusorio por un delito que lo tuvo 4 años tras las rejas.

Charly Manson tiene especialmente en su carrera, dos momentos de peligro, el primero fue una caída de casi seis metros en una lucha , lo que lo dejó fracturado y en riesgo mortal.

Otro momento fue cuando un malentendido en la calle, provocó que Charly Manson se defendiera y explotará ante dos policías a los cuales golpeó y causó lesiones graves, por lo que fue investigado y llevado al Reclusorio Sur, donde tuvo una estancia de 4 años.

Te podría interesar: Fue una estrella de la lucha libre y ahora atiende un modesto puesto de tortas en el centro de la CDMX

Charly Manson en el reclusorio, la experiencia que marcó su vida fue en la cárcel

Durante un podcast, Charly Manson indicó que ir a la cárcel marcó su vida, que hay quienes salen repuestos y hay quienes salen a la sociedad aún con más ira y problemas. En su caso, fue la oportunidad de darse a respetar y generar un cambio positivo tras la cárcel.

Y es que cuenta que en el primer día como recluso, Charly Manson iba a ser víctima de robo de un recluso que era abusivo con lo otros y trató de pasar por encima del ex miembro de Los Vipers y Los Vatos Locos.

“Fue difícil, pero hay personas que nunca te abandonan. Mi madre y mi esposa en paz descanse. Uno se cuestiona por qué a mí, hay cosas peores, pero me tocó a mí. Fue tocar fondo. Ahí o sales más depurado o sales peor, y tú eliges qué camino elegir”, acotó Charly Manson.

Te podría interesar: Charly Manson recuerda cómo nació su personaje de la mano de Antonio Peña

“El primer día, en el ‘módulo, que es la cárcel de la cárcel’ un tipo subió y le quitó los tenis a los chavos reclusos y me encaró”, recordó el gladiador.

“Llevaba un reloj y me dice, ¿ese reloj qué?, ¿lo quieres?, ¡sí!, “pues me lo quitas como me lo gané, a putazos, entonces nos cuadramos y le di un golpe y lo sembré en el suelo”.

“Me dolió la mano y se dio cuenta que era el luchador, me dijo que no quería problemas y le dije que no, que ya tenía problemas”.

Recalcó que en su tiempo en la cárcel aprendió que si no lo haces así, no hay camino, dentro de la cárcel es la ley de la selva.

Te podría interesar: Charly Manson recuerda el día en el cual Antonio Peña le dio la bienvenida a Lucha Libre AAA

Charly Manson, siempre entregado a la lucha libre

Tras años de luchador, Charly Manson sigue luchando entregando su vida en el ring y no tiene en miras el retiro, al contrario en su regreso a Lucha Libre AAA continúa luciendo en todas las plazas, inclusive las independientes.