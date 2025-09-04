deportes
A este luchador le ofrecieron ser Blue Demon Jr y lo rechazó por algo inusual: hoy brilla con su propio nombre

Blue Demon Jr estuvo a punto de tener una copia como suele pasar en la lucha libre mexicana, pero al luchador que le ofrecieron el personaje rechazó la oferta

A este luchador le ofrecieron ser Blue Demon Jr y lo rechazó por algo inusual: hoy brilla con su propio nombre
Diamant Azul Luchador
A este luchador le ofrecieron ser Blue Demon Jr y lo rechazó por algo inusual: hoy brilla con su propio nombre
José Alejandro
Lucha Azteca
Diamante Azul o DMT, quien fue criticado por L.A Park por una gran razón , fue el luchador que en algún momento pudo haber sido la copia de Blue Demon Jr, algo que no es tan inusual en la lucha libre mexicana. Sin embargo, el gladiador que ahora brilla con su propio nombre y personaje, rechazó la opción, puesto que sabía los problemas en los que se metería de haber aceptado la oferta.

DMT reveló en el podcast de Luchando por tus Sueños que, cuando portaba el personaje de Metro en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), recibió una oferta por parte de Alejandro Lomelí, hijo biológico de Blue Demon y quien tiene los derechos de la leyenda del pancracio mexicano .

Diamante Azul
Diamant Azul Luchador
Diamante Azul estuvo a punto de tomar la propuesta de convertirse en una nueva versión de Blue Demon Jr

Diamante Azul detalló que Alejandro no estaba conforme en cómo su medio hermano (Blue Demon Jr) estaba llevando el legado de su padre y pensó en él para encarnar el personaje, puesto que tenía una similitud en la manera de caminar y en el cuerpo del Demonio Azul.

La decisión que llevó a DMT a brillar con su propio personaje

DMT destacó que la propuesta le interesó, aunque fue el dueño del CMLL quien le abrió los ojos, ya que punto por punto le hizo ver todos los problemas que le traerían en caso de aceptar la propuesta de interpretar a un nuevo Blue Demon Jr, tanto legales como la desacreditación de los aficionados a la lucha libre.

Además, Diamante Azul consideró que en lo monetario no le convenía, pues él solo se quedaría con el 10 por ciento de las ganancias, ya que el CMLL recibiría otro 10, mientras que Lomelí el 80 por ciento.

Ante ello, DMT rechazó la propuesta y tiempo después adoptaría el personaje con el cual hoy se le conoce. No obstante, al inicio el luchador fue criticado, ya que la máscara e indumentaria tenían bastante similitud con Blue Demon Jr, lo que desencadenó en una rivalidad que hasta el día de hoy continúa.

Ahora, Diamante Azul ha forjado su carrera de manera independiente, sin empresas de por medio, y se ha ganado un lugar en la lucha libre como uno de los más férreos a la hora de combatir. Además, los extravagantes diseños de sus máscaras son su principal característica que lo distingue de sus compañeros.

