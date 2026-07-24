Abono Atlante FC: cuánto cuesta la membresía azulgrana y qué beneficios tiene

Mientras que Club América tiene un abono anual, Atlante ya puso a la venta el Abono Azulgrana para el Apertura 2026. Con esto, sus aficionados podrán asegurar su lugar en el Estadio Banorte durante toda la fase regular del torneo. El club también incluyó beneficios adicionales, promociones y opciones de pago a meses sin intereses.

Así como Chivas vende su abono en su sitio oficial, la membresía de los Potros de Hierro está disponible de forma digital a través de la plataforma Fanki y corresponde a la Zona Cabecera Norte (Sector 100 Norte). Además del acceso a los partidos como local, ofrece experiencias exclusivas para los seguidores del conjunto azulgrana.

TV Azteca transmitirá en vivo y gratis el partido Atlante vs América, que será el primer duelo de los Potros de Hierro como local en primera división en 12 años|Crédito: @Atlante

¿Qué incluye el Abono Azulgrana del Atlante?

El Abono Azulgrana garantiza el acceso a todos los partidos de temporada regular que Atlante dispute como local en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026. La visibilidad desde el sector comercializado es espectacular.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, los abonados podrán participar en dinámicas exclusivas, posibilidad de experiencias especiales como encuentros con jugadores, promociones con patrocinadores y alianzas comerciales, así como sorteos realizados por el club. Los boletos estarán disponibles en la aplicación de Fanki, donde el código QR de acceso se habilitará dos días antes de cada partido.

El club también permite adquirir el abono a seis meses sin intereses con tarjetas participantes y ofrece la posibilidad de transferir boletos a acompañantes durante los días de partido.

¿Cómo comprar el Abono Atlante FC?

El abono se adquiere de forma completamente digital mediante la plataforma oficial Fanki. La venta estuvo dividida entre una preventa para clientes Banorte y una venta general, con disponibilidad hasta agotar existencias.

Para ingresar al Estadio Banorte, los aficionados mayores de edad deberán contar con FAN ID, además de presentar su boleto digital desde la aplicación oficial y cumplir con todo lo dispuesto por la Liga MX.

La plantilla de Atlante para el Apertura 2026|Crédito: @Atlante / X

¿Cuánto cuesta el Abono Azulgrana?

Con este abono, la afición azulgrana podrá asistir a todos los encuentros de temporada regular como local y ver en el Estadio Banorte a rivales como América, Toluca y Monterrey durante el Apertura 2026.. El Atlante comercializa una sola localidad, con este precio: