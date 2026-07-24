Abono Chivas 2026: cuánto cuesta, qué incluye y cómo comprarlo para el Estadio Akron

Aunque se habla de un cambio de sede de Chivas, la afición del "Rebaño Sagrado" tiene la posibilidad de asegurar su lugar para toda la temporada con el “Chivabono Anual 2026/27”, el abono oficial para asistir al Estadio Akron durante los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027. Además del acceso garantizado, incluye una serie de beneficios exclusivos para los rojiblancos.

Mientras Chivas invirtió en refuerzos, el abono tiene un precio inicial de 5,270 pesos mexicanos y llega hasta los 43,970 pesos, dependiendo de la zona elegida. También ofrece promociones a meses sin intereses y garantiza el mismo asiento durante toda la temporada para quienes adquieran el paquete. En la actualidad hay que ingresar a la lista de espera.

Chivas

¿Qué incluye el Chivabono Anual 2026/27?

El principal beneficio del Chivabono es el acceso a todos los partidos de fase regular que Chivas dispute como local en el Estadio Akron, tanto en la Liga MX varonil como en la femenil. También asegura un lugar para el Clásico Nacional del Clausura 2027 y brinda derecho de preventa para adquirir el mismo asiento en caso de Liguilla.

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Además, el paquete incluye un jersey oficial de Chivas versión aficionado, una tarjeta coleccionable de acceso, cordón y portagafete distintivos, descuentos del 20 % en productos oficiales y de la línea Nike, acceso al Museo JOVEM en días de partido, visitas guiadas, precio preferencial para tours por el estadio y la participar en experiencias con jugadores.

Algunas localidades también añaden beneficios como estacionamiento, suscripción a ChivasTV, ingreso al Bar 1906 y alimentos y bebidas durante los partidos.

¿Cómo comprar el Abono Chivas 2026?

En la actualidad hay que ingresar a la “lista de espera” ingresando los datos personales en el sitio web oficial de Chivas. La venta del Chivabono Anual 2026/27 se realiza a través de los canales oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Los aficionados pueden elegir la zona de su preferencia, revisar la disponibilidad y pagar hasta en 6 cuotas sin interés.

Precios del Chivabono Anual 2026/27