Chivas podría cambiar de sede en la Liga BBVA MX y esto es todo lo que se sabe

Mientras se habla de la cantidad de dinero gastado por Chivas en refuerzos, ahora se dio a conocer que podría modificar el uso de sus instalaciones con el avance de un proyecto que la directiva mantiene desde hace tiempo. Se habla de que podría haber un cambio de estadio y sede del CD Guadalajara.

Así como Chivas tendría la plantilla más valiosa de la Liga BBVA MX, ahora surge una iniciativa impulsada por Amaury Vergara, quien busca ampliar la infraestructura del club tras la celebración del Mundial 2026, torneo para el que el Estadio Akron fue una de las sedes. El proyecto contempla concentrar gran parte de la operación deportiva en un mismo espacio.

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Chivas podría cambiar parte de su operación al nuevo complejo

Distintos reportes indican que ya comenzaron trabajos de preparación del terreno ubicado en las inmediaciones del Estadio Akron. En imágenes difundidas recientemente se observan labores de movimiento de tierra y adecuación de la superficie donde se desarrollaría la primera etapa del proyecto.

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La intención es construir la llamada Nación Chivas, un complejo deportivo que incluiría nuevas canchas de entrenamiento para las categorías inferiores. Con ello, las fuerzas básicas dejarían gradualmente las instalaciones de La Gigantera para trasladarse a la nueva zona cercana al estadio.

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Amaury Vergara mantiene vivo el proyecto que se retrasó

El proyecto de Nación Chivas fue concebido desde la etapa de Jorge Vergara, con la intención de crear un espacio integral para el club. Con el paso de los años, la propuesta evolucionó, aunque algunos componentes originales tuvieron que modificarse debido a restricciones ambientales.

Las áreas cercanas al Estadio Akron forman parte de una zona biológica protegida, por lo que cualquier construcción debe cumplir con requisitos establecidos por las autoridades.

Chivas

¿Chivas cambiará de estadio?

El primer equipo de Chivas seguirá jugando el Estadio Akron, la cual continuará siendo la casa del Guadalajara. Pero el desarrollo de un nuevo complejo abre la posibilidad de que algunas actividades del club cambien de sede.

Chivas seguirá en el Estadio Akron como sede para sus partidos de la Liga BBVA MX. Lo que sí podría cambiar es la ubicación de parte de su estructura deportiva, especialmente las fuerzas básicas y áreas de entrenamiento, que serían trasladadas al nuevo complejo una vez que concluya su construcción.

De concretarse el proyecto, el Guadalajara concentraría gran parte de su operación deportiva alrededor del Estadio Akron, fortaleciendo su infraestructura sin modificar, por ahora, el inmueble donde disputa sus encuentros como local.

