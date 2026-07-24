Abono Rayados de Monterrey 2026: precios, beneficios y cómo comprar el pase de temporada

Rayados de Monterrey puso a disposición de sus aficionados el Abono Rayados correspondiente a la Temporada 2026-2027. Este paquete incluye los partidos de fase regular que el equipo dispute como local tanto en el Apertura 2026 como en el Clausura 2027.

La renovación terminó el pasado 9 de julio, por lo que los lugares que no fueron reclamados por sus anteriores propietarios quedaron disponibles en venta libre. El costo depende de la zona y la ubicación elegida dentro del Estadio BBVA.

Cuánto cuesta el Abono Rayados 2026-2027

El precio más económico del Abono Rayados en venta libre es de 6,880 pesos, correspondiente a la zona General. En Planta Alta, los costos comienzan en 8,170 y pueden llegar hasta 15,265 pesos.

|Crédito: Instagram/@rayados

Por su parte, las ubicaciones de Planta Baja presentan los precios más elevados. Los aficionados deberán pagar entre 11,717.50 y 25,047.50 pesos, dependiendo del sector y los lugares disponibles.

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Estos son los rangos anunciados para la venta libre:



General: 6,880 pesos.

Planta Alta: de 8,170 a 15,265 pesos.

Planta Baja: de 11,717.50 a 25,047.50 pesos.

Los abonados que renovaron dentro del periodo establecido accedieron a precios preferenciales que iban desde los 6,557 hasta los 24,010 pesos. La disponibilidad puede cambiar conforme se ocupen los asientos.

Cuáles son los beneficios del Abono Rayados 2026

Además de asegurar un lugar para los dos torneos de fase regular, el club ofrece diferentes beneficios a sus abonados. Uno de ellos es el ahorro frente a la compra individual de boletos para cada jornada.

Clausura 2026 |MEXSPORT

El paquete también entrega un precio preferencial para adquirir el Abono Rayadas. Los propietarios de un Abono Rayados vigente pueden comprar el pase del equipo femenil por 752 pesos.

Los aficionados reciben un 10 por ciento de descuento en las Tiendas Rayados durante toda la semana. Los martes, el beneficio aumenta al 15 por ciento. Estas promociones no pueden combinarse con otros descuentos y están sujetas a restricciones.

Cómo comprar el Abono Rayados 2026-2027

La compra se realiza en línea mediante la plataforma especial de Ticketmaster para el Club de Futbol Monterrey. El interesado debe ingresar a am.ticketmaster.com/rayados y crear una cuenta o iniciar sesión.

Una vez dentro, debe seleccionar la opción “Abono Rayados”, revisar el mapa interactivo del Estadio BBVA y elegir alguno de los asientos disponibles. Posteriormente, tendrá que comprobar el resumen, registrar una tarjeta y completar el pago.

El sistema enviará un correo electrónico con la confirmación y los detalles de la operación. La venta se mantendrá disponible hasta agotar existencias.