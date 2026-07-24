Abono Tigres 2026: cuánto cuesta y qué beneficios ofrece a los aficionados

Tigres comenzó una nueva temporada dentro de la Liga BBVA MX y los aficionados ya piensan en volver a ocupar las tribunas del Estadio Universitario. El conjunto de Nuevo León cuenta con una de las bases de abonados más importantes del futbol mexicano, por lo que asegurar un lugar en El Volcán puede resultar complicado.

El club abrió durante junio el proceso de renovación de los abonos correspondientes al Apertura 2026 y Clausura 2027. Los precios cambiaron de acuerdo con la zona del inmueble y el paquete más accesible superó los 6 mil pesos.

Cuánto cuesta el abono de Tigres para el Apertura 2026

El precio más bajo del abono de Tigres para la temporada 2026-2027 fue de 6,460 pesos para las localidades General 6B y 9B. Esto equivale a un costo aproximado de 380 pesos por cada partido incluido.

Estos fueron los precios de renovación mostrados durante el proceso, sin considerar las bonificaciones de la membresía Socio Tigre Oro:



General 6B y 9B: 6,460 pesos

General 5B y 12B: 7,010 pesos

Zona de Gol 6A: 8,690 pesos

General Numerado: 10,050 pesos

Zona de Gol Norte y Sur: 10,940 pesos

Preferente Norte y Sur: 12,870 pesos

Preferente Numerado: 21,670 pesos

Butaca Norte y Sur: 22,520 pesos

Platea Especial: 24,420 pesos

Platea: 31,240 pesos

VIP Palco: 54,820 pesos

Palco: 77,200 pesos

El abono de estacionamiento tuvo un costo adicional de 5,120 pesos. Sin embargo, quienes poseen un espacio en la Zona 1 únicamente pudieron renovarlo por seis meses, correspondientes al Apertura 2026, debido a cuestiones operativas de infraestructura.

Qué beneficios tienen los abonados de Tigres

Además del ingreso a los partidos de fase regular, el club estableció diferentes beneficios para los aficionados que renovaron su lugar.

Los abonados cuentan con prioridad para adquirir boletos de Liguilla, un descuento mensual del 10 por ciento en las TigreTiendas físicas y un precio preferencial para comprar el abono de Tigres Femenil.

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También recibirán el planchado gratuito del dorsal al adquirir el jersey oficial de la temporada en TigreTienda. Los integrantes de Socio Tigre Oro podrán participar en experiencias VIP, eventos y dinámicas exclusivas organizadas por la institución.

Cómo conseguir un nuevo abono de Tigres

El periodo de renovación terminó el 30 de junio. Los aficionados que todavía no tienen un lugar pueden ingresar a la lista de futuros abonados, aunque la asignación dependerá de los espacios que sean liberados.

Además, Tigres anunció que reservará un porcentaje de boletos para la venta individual en cada partido como local. La prioridad será para los miembros de Socio Tigre Oro y posteriormente se abrirá la compra al público general.