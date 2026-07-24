Abono Tigres 2026: cuánto cuesta y qué beneficios ofrece a los aficionados
El pase permite ingresar a los 17 partidos que el conjunto felino disputará como local durante la temporada 2026-2027
Tigres comenzó una nueva temporada dentro de la Liga BBVA MX y los aficionados ya piensan en volver a ocupar las tribunas del Estadio Universitario. El conjunto de Nuevo León cuenta con una de las bases de abonados más importantes del futbol mexicano, por lo que asegurar un lugar en El Volcán puede resultar complicado.
El club abrió durante junio el proceso de renovación de los abonos correspondientes al Apertura 2026 y Clausura 2027. Los precios cambiaron de acuerdo con la zona del inmueble y el paquete más accesible superó los 6 mil pesos.
Cuánto cuesta el abono de Tigres para el Apertura 2026
El precio más bajo del abono de Tigres para la temporada 2026-2027 fue de 6,460 pesos para las localidades General 6B y 9B. Esto equivale a un costo aproximado de 380 pesos por cada partido incluido.
Estos fueron los precios de renovación mostrados durante el proceso, sin considerar las bonificaciones de la membresía Socio Tigre Oro:
- General 6B y 9B: 6,460 pesos
- General 5B y 12B: 7,010 pesos
- Zona de Gol 6A: 8,690 pesos
- General Numerado: 10,050 pesos
- Zona de Gol Norte y Sur: 10,940 pesos
- Preferente Norte y Sur: 12,870 pesos
- Preferente Numerado: 21,670 pesos
- Butaca Norte y Sur: 22,520 pesos
- Platea Especial: 24,420 pesos
- Platea: 31,240 pesos
- VIP Palco: 54,820 pesos
- Palco: 77,200 pesos
El abono de estacionamiento tuvo un costo adicional de 5,120 pesos. Sin embargo, quienes poseen un espacio en la Zona 1 únicamente pudieron renovarlo por seis meses, correspondientes al Apertura 2026, debido a cuestiones operativas de infraestructura.
Qué beneficios tienen los abonados de Tigres
Además del ingreso a los partidos de fase regular, el club estableció diferentes beneficios para los aficionados que renovaron su lugar.
Los abonados cuentan con prioridad para adquirir boletos de Liguilla, un descuento mensual del 10 por ciento en las TigreTiendas físicas y un precio preferencial para comprar el abono de Tigres Femenil.
TE PUEDE INTERESAR:
- Se va el capitán: Pumas ganó en el Apertura 2026, pero perdió a uno de sus líderes
- Auxiliar de Javier Aguirre y Rafa Márquez explicó por qué Quiñones salió en México vs Inglaterra
- Este fue el motivo REAL por el que anularon los goles de España en la final con Argentina
También recibirán el planchado gratuito del dorsal al adquirir el jersey oficial de la temporada en TigreTienda. Los integrantes de Socio Tigre Oro podrán participar en experiencias VIP, eventos y dinámicas exclusivas organizadas por la institución.
Cómo conseguir un nuevo abono de Tigres
El periodo de renovación terminó el 30 de junio. Los aficionados que todavía no tienen un lugar pueden ingresar a la lista de futuros abonados, aunque la asignación dependerá de los espacios que sean liberados.
Además, Tigres anunció que reservará un porcentaje de boletos para la venta individual en cada partido como local. La prioridad será para los miembros de Socio Tigre Oro y posteriormente se abrirá la compra al público general.