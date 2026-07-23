¿Cuáles han sido las ventas más caras de la historia de Tigres de la UANL?

Tigres de la UANL podría concretar la venta de Ángel Correa en las próximas horas y así hacer una de las operaciones más importantes de su historia. Mientras continúan las negociaciones con River Plate, distintas versiones desde Argentina apuntan a que el acuerdo está muy avanzado, aunque todavía no existe un anuncio oficial de los clubes involucrados.

De acuerdo con el periodista argentino Renzo Pantich, Correa arribará este jueves a la Argentina. Sin embargo, la transferencia aún depende de que Tigres y River Plate terminen de definir las condiciones del traspaso. Incluso, el conjunto argentino presentó una quinta oferta y habría decidido retirarse de la negociación si esta no es aceptada.

Ángel Correa podría romper el récord de ventas de Tigres

Si la operación se cierra por una cifra cercana a los 17 millones de dólares, como ha trascendido en distintos reportes, Ángel Correa se convertiría en la venta más cara en la historia de Tigres de la UANL. Así superaría ampliamente el registro que actualmente posee Guido Pizarro.

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El delantero argentino de 31 años llegó al club como uno de los fichajes más mediáticos de la Liga BBVA MX, pero su posible salida apenas unos meses después también representaría un importante ingreso económico para la institución regiomontana, que pagó 8 millones de euros para traerlo desde el Atlético de Madrid.

Guido Pizarro of Tigres during the 8th round match between Leon and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Nou Camp Stadium, on February 22, 2025 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

Las ventas más caras en la historia de Tigres

Si se concreta la salida de Correa, así quedaría el ranking de las transferencias más costosas del club, con Correa superando a Guido Pizarro:

Ángel Correa a River Plate (pendiente de oficializarse): 17 millones de dólares.

Guido Pizarro al Sevilla: 9.8 millones de dólares.

Lucas Zelarayán al Columbus Crew: 8.7 millones de dólares.

Andy Delort al Toulouse: 6.6 millones de dólares.

Nicolás López al León: 5.3 millones de dólares.

En caso de hacerse oficial, la venta de Correa no solo establecería un nuevo récord para Tigres, sino que casi duplicaría el monto de la transferencia más alta registrada hasta ahora por el club, reflejando el valor que todavía conserva el campeón del mundo argentino en el mercado internacional.

