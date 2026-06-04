Todos se conmovieron al leer lo que dijo Jonathan Dos Santos sobre la salida de André Jardine

El Club América ya se despidió de André Jardine en las redes sociales luego de lo que fue una conclusión del proyecto de común acuerdo. De esa manera, el director técnico más exitoso de la historia americanista finalmente dejó el Nido de Coapa y quien lo recordó rápidamente fue Jonathan Dos Santos, que conmovió a todos con sus mensajes para el DT brasileño.

Tras la salida de Jardine y sus números importantes en la Liga BBVA MX, el pivote de 36 años respondió a la publicación del Club América sobre la salida del entrenador de las Águilas. En los comentarios, Dos Santos expresó: “Gracias por cambiar mi historia en el club. Gracias por tu confianza, André. Te quiero mucho y siempre estaré agradecido”.

Los números de Jonathan Dos Santos en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, plataforma que se especializa en las estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Jonathan Dos Santos en el Club América:

165 partidos jugados

105 encuentros desde el comienzo

1 gol convertido

5 asistencias aportadas

25 tarjetas amarillas y 1 roja

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El mexicano con pasado en el Barcelona de España no había tenido ninguna consagración antes de la llegada del brasileño al banquillo americanista. Sin embargo, bajo el mando de Jardine y con mucho protagonismo en el campo de juego, Dos Santos ha logrado conquistar un total de 5 trofeos (6 si se cuenta el Campeones Cup), incluyendo el tricampeonato de la Liga MX.

El comunicado del Club América tras la salida de André Jardine

“André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André”, comienza rezando el comunicado.

Además, el mensaje en redes sociales indica: “Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine”.

