Además de luchar en el ring, este es el nuevo trabajo de Psycho Clown

El luchador Psycho Clown, está por iniciar una nueva etapa en su carrera y ámbito personal, y ha escogido la Navidad del 2024 para este nuevo comienzo.

Dedicado totalmente a la lucha libre, Psycho Clown, hijo de Brazo de Plata y conocido como Súper Porky QEPD , el esteta tiene en la mira proyectos.

El empresario de los Alvarado, quien tiene ya un gimnasio, está por abrir una nueva sucursal en la que habrá acondicionamiento físico, levantamiento de pesas, clases de diferentes sistemas de ejercitación y por su puesto lucha libre.

Pero Psycho Clown va más allá de abrir su segundo gimnasio, que estará ubicado en Calle 15 de junio de 1861, Col. Leyes de Reforma en Iztapalapa. (Antes Bandido’s Gym).

Psycho Clown, incursiona como promotor de lucha libre



El Psicópata del Ring, le ha dado vida a su empresa de lucha libre, llamada Por La Lucha Libre (XLL) que arrancará actividades el 25 de diciembre, teniendo un cartel confirmado.

Así busca entrar en el negocio de la lucha libre, pero desde otra trinchera y podría ser el arranque de un proyecto muy serio que vaya creciendo.

-Psycho Clown, Negro Casas y Niño Hamburguesa VS Hijo de Dr Wagner Jr, Abismo Negro Jr y El Fiscal

-Chessman vs Atomick Star vs Brazo Cibernético vs Mocho Cota vs Skyler

-Lady Maravilla vs Dalys

-Dos luchas más y muchas sorpresas