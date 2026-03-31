Adiós a los haters: Raúl Jiménez nunca debió ser cuestionado en México y esto lo demuestra

Así como Raúl Jiménez está a solo un gol de llegar al récord tan esperado con la Selección Nacional de México, lo cierto es que ya puede decirle “adiós” a los haters de una vez por todas. Pues el “Lobo de Tepeji” nunca debió haber sido cuestionado en el territorio mexicano por la falta de goles en la Copa Mundial de la FIFA, pues hay una estadística que demuestra la injusticia.

Mientras que Raúl Jiménez tiene un gran récord en la Premier League, lo cierto es que en la Selección Mexicana se le había criticado injustamente por su falta de goles en copas del mundo. Pues el actual jugador del Fulham ha jugado un total de apenas 116 minutos en mundiales, siempre como suplente y jamás fue titular.

Raúl Jiménez fue siempre suplente en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Resulta que Raúl Jiménez participó 3 veces en la Copa Mundial de la FIFA (2014, 2018 y 2022) con un total de 6 partidos disputados como suplente, sin titularidades. En Brasil 2014 apenas entró 6 minutos ante el local. En Rusia 2018 sumó alrededor de 54 minutos ante Alemania y Brasil. Por último, en Qatar 2022 tuvo 56 minutos ingresando en 3 encuentros.

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Todo indica que la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá cambiará para siempre esa estadística negativa, ya que se cree que será titular en el equipo de Javier Aguirre, el “Vasco”.

|MEXSPORT

Todos los partidos jugados de Raúl Jiménez en la Copa Mundial de la FIFA

De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas en el futbol, estos son los números de Raúl Jiménez en la justa internacional:

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014

Brasil 0-0 México (Fecha 2 de Fase de Grupos): 6 minutos de juego

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018

México 1-0 Alemania (Fecha 1 de Fase de Grupos): 24 minutos de juego

México 0-2 Brasil (Octavos de final): 30 minutos de juego

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022