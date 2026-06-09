Adiós al “mejor mediocampo de la historia”: aficionados del Club América reaccionan a la baja más dura

Tras la salida oficial de André Jardine y el arribo de Guillermo Almada como entrenador, el Club América continúa con los cambios de cara al Apertura 2026. En ese marco, en las últimas horas se confirmó la salida de Jonathan dos Santos de las Águilas y los fanáticos reaccionaron a la baja más dura que hubo en los últimos tiempos.

América hizo oficial la baja de Dos Santos y habría más y en las redes sociales los fanáticos no tardaron en dar sus opiniones acerca de la salida del mediocentro de 36 años que jugó durante 5 temporadas en el Nido de Coapa. En ese marco, los mensajes que aparecieron en las redes sociales fueron realmente conmovedores.

Los mensajes de los aficionados azulcremas tras la baja de Jonathan dos Santos

“Solo quedan las fotografías. El mediocampo más talentoso en la historia del América llegó a su fin”, comentó un fanático. Otro expresó: “Y Richard era suplente de lujo en ese equipo”. Un tercer agregó: “Es que qué barbaridad, con razón alcanzaron el tricampeonato, cuánto futbol”.

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Otro fanático expresó: “Cumpliste el sueño de muchos: ganar con la camiseta del club de tus amores”. Asimismo, un aficionado azulcrema sostuvo: “Mi equipo tricampeón se desvanece, pero su nombre quedó escrito para siempre”. “Gracias por todo Irmão, de verdad que te vas como uno de los grandes. Eres irremplazable en la historia del club”, finalizó otro.

Irmão, Jonathan dos Santos.



No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera.



Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva… pic.twitter.com/hsRAqp7lYW — Club América (@ClubAmerica) June 9, 2026

Los números de Jonathan dos Santos en el Club América

El ex Barcelona tuvo 5 temporadas exitosas con las Águilas. De acuerdo a los datos aportados por el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas, los números de Jonathan dos Santos en el Club América han sido los siguientes:

Partidos jugados: 165

Encuentros disputados como titular: 107

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 5

Tarjetas recibidas: 25 amarillas y 1 roja

Jonathan dos Santos, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo en Club América|X Club América

Todos los títulos que ganó Jonathan dos Santos en el América