Duró solo 6 meses y ahora se iría: Club América le dice adiós a este futbolista

Club América comienza a realizar una limpia de plantel tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada al banquillo, entre ellas la baja de Jonathan Dos Santos que conquistó un tricampeonato para la institución. Entre estas también se encuentra la de un futbolista al que le dijeron adiós en su primer torneo, ya que solo duró 6 meses en la institución.

Aarón Mejía es el futbolista que solo estuvo un torneo con las Águilas, ya que recientemente reportó con Xolos de Tijuana, club al que pertenece su carta, ya que solo fue cedido para el Clausura 2026, como la tercera apuesta del conjunto azulcrema para reforzar su plantilla.

Aarón Mejía es el jugador que ya reportó con Xolos.|@aaronmejia_

Los números del futbolista que solo duró 6 meses en América

Mejía llegó con pocos reflectores al conjunto de Coapa, debido a que solo fue en préstamo y el objetivo era ser suplente, para que así André Jardine tuviera una baraja de cambios en ambas laterales, ya que el mexicano puede desempeñarse en las 2 posiciones sin problema.

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De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el jugador de 25 años solo disputó 8 partidos en su estadía con el América: 3 de la Concachampions y 5 de la Liga BBVA MX. Durante estos encuentros fue acreedor a 3 tarjetas amarillas.

Una incógnita, el futuro del exjugador del América

El lateral derecho ya reportó con el club fronterizo que definirá su futuro de cara a la pretemporada, por lo que se desconoce si será tomado en cuenta por Sebastián Abreu o su carrera tendrá otro destino.

Hasta el momento, Club América no hace oficial la salida de Aarón, ni Xolos la posible reintegración del mismo, equipo que lo vio crecer como futbolista profesional, por lo que su futuro sigue siendo incierto.