Los aficionados del América no se quedaron callados y esto dijeron tras empate con Portland

América no está atravesando un buen momento desde que comenzó la temporada. De hecho, fue uno de los tres equipos grandes que fueron eliminados de la Leagues Cup 2025 en la segunda jornada y, ahora, el equipo dirigido por André Jardine no pudo vencer a Portland Timbers de la MLS en el tiempo regular (Fue empate 1-1 y 5-3 en penales). En este contexto, los aficionados azulcremas mostraron su descontento en redes sociales.

La delantera del América no responde

Ciertos grupos de fanáticos criticaron el rendimiento del equipo, puntualizando sobre todo en la ofensiva. Rodrigo Aguirre fue quien más se llevó el repudio de la afición: “Lo de Aguirre ya es insostenible y para prueba de ello es que sus compañeros ya no lo aguantan; no ayuda y aparte estorba”, sostuvo un aficionado del América en X, mientras que otros pedían por su salida. Cabe destacar que Allan Saint-Maximin se convertirá en nuevo refuerzo americanista .

Carlos Ramirez/Carlos Ramirez La afición del América no está contenta con la delantera de su equipo

¿Fin de ciclo para André Jardine en el América?

Por otro lado, algunos aficionados le echaron la culpa a André Jardine del mal momento que vive el América: “Así como en su momento se elogió el excelente trabajo de Jardine que marcó historia, hoy lo de Club América es tristísimo, una caricatura de lo que hace no mucho era todo alegría”, mencionó resignado un fan. Mientras que otro dijo: “Ya se está volviendo muy criticable el trabajo del DT”.

Sin embargo, algunos aficionados azulcremas solicitaron la salida de su entrenador: “Que empaque y se vaya Jardine, se acabó su ciclo”, expresó un fanático, mientras que otro mencionó: “Se terminó la paciencia con Jardine”. En estos momentos, la opinión del aficionado del América está muy dividida, aunque en su mayoría concuerdan en una sola cosa.

Ramón Juárez debe ser titular en el América, según la afición

Tras sellar el gol del empate ante Portland Timbers, además de haber tenido un partido correcto, la afición pidió por la titularidad de Juárez en redes: “Lo más rescatable Ramón Juárez”, “Siempre debe ser titular Ramón Juárez”, “¿Ya les quedó claro? Ramón no puede ser suplente en el América”, “Cachetada de guante blanco a Jardine por parte de Ramón Juárez”, fueron algunos comentarios de la afición americanista.