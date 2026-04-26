¿Se cae el primer refuerzo? Santiago Sosa apaga los rumores que lo vinculan con Rayados

Rayados se prepara para afrontar una reconstrucción tanto dirigencial como deportiva pensando en el Apertura 2026. El equipo sufrirá una gran cantidad de bajas, pero también se espera que reciba un lavado de cara con nombres nuevos dentro de la plantilla. El primero en sonar fue Santiago Sosa, futbolista argentino y capitán de Racing Club.

El mediocampista de 26 años es de las figuras más destacadas del equipo argentino y luce una opción muy atractiva para Monterrey debido a su polifuncionalidad dentro del terreno de juego. Emisarios de Rayados lo descubrieron al encontrarse en Argentina para observar alternativas, pero aún no ha existido una oferta formal por parte del club regio. Sin embargo, fue el propio jugador quien despejó todo tipo de dudas respecto a su futuro.

Santiago Sosa niega una posible salida de Racing

Diversos reportes indicaban que Sosa saldría de la ‘Academia’ en el próximo mercado de verano para tener su primera experiencia en el futbol mexicano. El equipo argentino no atraviesa su mejor momento futbolístico y, lejos de dejar abierta la posibilidad de llegar a Monterrey, aseguró que no tiene conocimiento sobre el interés de Rayados.

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“Yo no sé nada de eso, tengo la cabeza acá en Racing. Se hablan muchas boludeces y me da bronca porque lo único que hacen es lastimar a Racing, a la gente y al grupo. El grupo está muy bien y unido, y de lo que se habla afuera tenemos que mantenernos ajenos”, fue lo que expresó el futbolista ante la prensa.

Sin embargo, admitió que cuando llegue el mercado de fichajes podría evaluar posibilidades: “Cuando termine el torneo se verá”, cerró el mediocampista. Cabe destacar que Santiago Sosa tiene contrato vigente con Racing hasta el 30 de junio de 2027, por lo que Rayados deberá negociar su ficha con el conjunto argentino si desea tenerlo para el Apertura 2026.

El valor de Santiago Sosa en el mercado

De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, Sosa tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, monto que puede ser utilizado de referencia para conocer el monto que Rayados debería invertir en el futbolista argentino. En principio, luce una operación compleja debido al alto precio del jugador, además de ser una de las figuras principales del equipo de Gustavo Costas.

