AFUERA: 4 jugadores de Pumas UNAM recibieron una pésima noticia en las últimas horas

Aunque se habla de cambios en la plantilla, Pumas UNAM fue uno de los mejores equipos del Clausura 2026. Sin embargo, eso no le alcanzó para cortar la pésima racha de sequía sin títulos y las malas noticias no terminan allí para alguno de sus futbolistas. Resulta que hay cuatro jugadores que ya saben que están afuera del torneo que todos quieren jugar.

Tras confirmarse las listas de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se supo que cuatro de los jugadores del Club Universidad Nacional que estaban en las prelistas de sus selecciones nacionales finalmente no serán tenidos en cuenta para la fiesta máxima del futbol que comenzará el próximo 11 de junio en el suelo mexicano.

Los 4 futbolistas de Pumas afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hay 4 jugadores de Pumas que se quedarán sin jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pues Robert Morales, Álvaro Angulo, Jordan Carrillo y Santiago López no serán parte de la fiesta máxima del futbol a pesar de que todos ellos estuvieron en las Pre-Listas de sus selecciones nacionales. Finalmente no entraron en la lista final de 26 jugadores.

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Así les fue a estos jugadores de Pumas UNAM en el Clausura 2026

Con tres cracks del equipo de Efraín Juárez y otro joven que jugaba para el sub 21 de Pumas, estos han sido sus números en el primer semestre de este 2026: