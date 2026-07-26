ÚLTIMA HORA: Así va el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 hoy sábado 25 de julio

Terminó el segundo día de los Juegos Centroamericanos y con ello llega la actualización final del Medallero tras las competencias de hoy, México es potencia en esta competición y siguen demostrando de qué están hechos los atletas mexicanos y están trayendo múltiples medallas a casa. Top 10 de medallas ganadas a fecha del 25 de julio.

En esta fecha se abrió el medallero gracias a la tripleta de oro de Ana Pau Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia, de igual manera el equipo varonil se llevó el oro en tiro con arco por equipos. Posteriormente en Doble remo corto las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra consiguieron el oro, así como el equipo varonil compuesto por Rafael Mejía y Roberto Ahumada que consiguieron el bronce.

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Top 10 Medallero:

México: 18 medallas (7 Oros, 5 Platas, 6 Bronces) Cuba: 8 medallas (4 Oros, 4 Bronces) Venezuela: 6 medallas (2 Oros, 1 Plata, 3 Bronces) Colombia: 4 medallas (1 Oro, 4 Platas, 1 Bronce) República Dominicana: 5 medallas (1 Oro, 2 Platas, 2 Bronces) Guatemala: 5 medallas (1 Oro, 2 Plata, 2 Bronces) Puerto Rico: 5 medallas (1Oro, 1 Plata, 3 Bronces) Panamá: 2 medallas: (1 Oro, 1 Bronce) Costa Rica: 2 medallas (2 Plata) Salvador: 4 medallas: (1 Plata, 3 Bronces)

De esta manera es que México se pocisiona número 1 en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, lograron conquistar 18 medallas en tan solo un día y lograron sacar una ventaja de 10 medallas de su segundo lugar.

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