Se pausa la Fórmula 1: cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la temporada 2026

Sergio “Checo” Pérez cerró un fin de semana para el olvido. Luego de haber tenido complicaciones tanto en las prácticas libres como en la clasificación, el piloto mexicano no pudo finalizar la carrera en el Gran Premio de Hungría 2026 y se ubicó en los puestos más profundos de la tabla general.

El oriundo de Guadalajara inició la carrera desde el pit-lane debido a los cambios de configuración que recibió su monoplaza. Si bien es cierto que logró mantenerse en competencia durante un tramo largo de la prueba, Checo debió abandonar por un problema en la zona delantera izquierda del Cadillac. Tras su mal trago en Hungría, el mexicano tendrá varias semanas sin actividad.

Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1

La próxima presentación de Checo Pérez será en el Gran Premio de Países Bajos, programado para disputarse del viernes 21 al domingo 23 de agosto de 2026 en el Circuito de Zandvoort. Esto se debe a que la F1 ingresó al ya conocido receso de verano.

La carrera principal comenzará el domingo 23 de agosto a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. Esto significa que los aficionados tendrán que esperar prácticamente un mes para volver a ver al piloto de Guadalajara en competencia.

Zandvoort será la fecha número 12 del calendario y tendrá formato Sprint. Por lo tanto, habrá puntos disponibles desde el sábado y solamente se realizará una sesión de entrenamientos libres durante el fin de semana.

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Horarios del GP de Países Bajos 2026

Estos son los horarios programados para el regreso de la Fórmula 1, según el tiempo del centro de México:



Práctica libre 1: viernes 21 de agosto a las 4:30 horas.

Clasificación Sprint: viernes 21 de agosto a las 8:30 horas.

Carrera Sprint: sábado 22 de agosto a las 4:00 horas.

Clasificación: sábado 22 de agosto a las 8:00 horas.

Carrera: domingo 23 de agosto a las 7:00 horas.

La visita a Países Bajos abrirá la segunda parte del campeonato. Después de Zandvoort, los equipos viajarán a Monza para disputar el Gran Premio de Italia del 4 al 6 de septiembre.

|Instagram: Checo Pérez

Checo Pérez buscará recuperarse después de la pausa

El abandono en Hungría representó otro resultado adverso para el mexicano, quien tampoco pudo completar el Gran Premio de Bélgica debido a una falla en la suspensión trasera.

Pérez permanece sin puntos en el Campeonato de Pilotos, mientras Cadillac continúa atravesando las dificultades propias de su primera temporada en la Fórmula 1. La pausa de verano le permitirá al equipo revisar sus problemas de confiabilidad antes de afrontar la segunda mitad del calendario.

El Circuito de Zandvoort será la primera oportunidad para comprobar si Cadillac logró dar un paso adelante y entregar a Checo un auto con el cual pueda acercarse a la zona de puntos.