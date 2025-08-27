Agenda: Partidos de la UEFA Champions League HOY miércoles 27 de agosto

La Champions League, el torneo de clubes que más expectativa genera en el mundo por el altísimo nivel, los jugadores y las acciones que en el suceden, está en el día de partidos de la ronda de playoffs, en donde algunas escuadras buscan sacar su boleto que los lleve a la fase de grupos de la Champions en la temporada 2025-2026.

La Champions League para este nuevo curso podría ver en competencia a Edson Álvarez con su nuevo equipo el Fenerbahce, que este día 27 de agosto busca a toda costa el pase y para ello necesita derrotar en Lisboa al conjunto de Benfica, lo que no es un reto menor.

Para ese juego, Edson Álvarez no estará en la cancha, pues su nuevo entrenador José Mourinho decidió no llevarlo en parte por el corto tiempo que tiene con la escuadra que es menor a una semana y apunta al torneo con lo mejor que tiene a su alcance, entendiendo la complejidad del desafío en Portugal.

Esa serie no tiene goles y de algún modo es una ‘final’ en la que lo darán todo por uno de los 4 boletos disponibles para la Champions, considerando que hay otros cuatro juegos agendados para HOY 27 de agosto.

La agenda OFICIAL de partidos de Champions League del 27 de agosto

FK Qarabağ Agdam vs Ferencvárosi Torna Club

Estadio: Estadio Tofiq Bəhramov

Estadio Tofiq Bəhramov Sede: Bakú, Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán Hora: 10:45 AM CST



Club Brujas vs Rangers Football Club

Estadio: Estadio Jan Breydel

Estadio Jan Breydel Sede: Brujas, Bélgica

Brujas, Bélgica Hora: 13:00 PM CST

Benfica vs Fenerbahçe Spor Kulübü

Estadio: Estádio da Luz

Estádio da Luz Sede: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Hora: 13:00 PM CST

FC Copenhague vs FC Basel

Estadio: Parken

Parken Sede: Copenhague, Dinamarca

Hora: 13:00 PM CST

¿Cuántos equipos van la Champions League 2025-2026?

Los equipos que van a la edición 2025-2026 de la Champions League, son 36, de los cuales 29 ya tenían sus boletos y el resto se defiían en la etapa de playoffs, en donde precisamente está el Fenerbahce, para luego dar paso al arranque del torneo en la fase de grupos, agendado para suceder entre el 16 y 18 de septiembre.

¿Cuándo es el sorteo OFICIAL de grupos y partidos de la Champions League 2025-2026?

El sorteo de la Champions League, para la temporada que está en puerta ocurrirá este jueves 28 de agosto en donde se sabrá cómo quedan acomodados, el grupo de la muerte y el sitio en donde queden ubicados los grandes equipos europeos y por supuesto el campeón de la aetapa anterior, el PSG de Luis Enrique.