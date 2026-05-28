Akram Afif: el jugador que RECHAZÓ Europa para ser leyenda en Qatar

Uno de los grandes jugadores de la Selección de Qatar y que ya apunta a ser una leyenda es Akram Afif, quien pudo seguir los pasos de muchos otros futbolistas, quienes eligen ir a Europa para estar en las mejores ligas del mundo y ser figuras.

El caso de Akram Afif es bastante similar, quien durante algunos años estuvo en el viejo continente, incluso fue el primer jugador de Qatar en llegar a La Liga, cuando estuvo en el Villarreal, algo que fue histórico en su país.

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Akram Afif prefirió ser una leyenda en Qatar

Cuando todo parecía que podía hacer una carrera en Europa, tras su paso por la cantera del Sevilla, el Villarreal, Real Sporting, el KAS Eupen de Bélgica, Akram Afif tomó la decisión de volver a Qatar, donde regresó al Al Sadd, el equipo más importante de su país.

Akram Afif es uno de los referentes más importantes de su equipo, pero también es la imagen de la evolución y crecimiento que ha tenido el futbol de Qatar, por lo que su apuesta ha salido de la mejor forma para lo que en algún momento soñó, ser una leyenda en su país.

La estrella del futbol de Qatar, fue formado en la Aspire Academy y el Al Sadd, proyectos que han tenido el mismo objetivo desde hace años, formar jugadores que puedan poner en el mapa futbolístico mundial a Qatar.

En más de una ocasión, Akram Afif ha revelado a los medios locales que en varias ocasiones ha recibido ofertas para volver al futbol europeo, aunque no se encuentra negado a hacerlo, busca que las dos partes se vean beneficiadas, pero mientras eso llega a pasar, su leyenda en Qatar sigue creciendo.

