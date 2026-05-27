“Formar parte de la guerra o marcharse”, la dura decisión que llevó a Alphonso Davies a ser la figura de la Selección de Canadá

El futbol tiene cientos de historias que han maravillado al mundo, una de ellas es la de Alphonso Davis, figura de la selección canadiense, pero que nació lejos de Canadá, en un campo de refugiados en Ghana, pero que su talento lo llevó a ser una figura reconocida a nivel internacional.

Las decisiones que cambiaron la vida de Alphonso Davis

La historia de Alphonso Davis, comenzó en Buduburam, Ghana, donde sus padres encontraron el refugio que estaban buscando, pues escaparon de Liberia por la guerra civil que enfrentaba el país. Tras estar en el campo de refugiados, su familia fue enviada a Canadá, cuando el futbolista apenas tenía cinco años, así lo narró en una entrevista para BBC.

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Mis padres me contaron que había guerra en Liberia. En esa situación, solo había dos opciones: formar parte de la guerra o marcharse. Mis padres no tenían intención de empuñar armas. Estoy feliz de que decidieran que nos marcháramos

El segundo paso importante en su vida, llegó cuando apenas tenía 14 años, pues se sumó a las filas del Vancouver Whitecaps, aunque su madre no estaba convencida de dejarlo ir, al final esa decisión cambió la vida de Alphonso Davis y su familia para siempre.

A los 15 años firmó su primer contrato profesional, y meses después debutó con el primer equipo, donde desde el primer día mostró su gran calidad en el terreno de juego.

Recibió la ciudadanía canadiense en 2017, y ese mismo año hizo su debut con la Selección de Canadá en un amistoso contra Curazao, meses después fue llevado a la Copa Oro, donde llamó la atención del Bayern Múnich.

Gracias a Alphonso Davis y una gran generación de jugadores, Canadá regresó a una Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, después de 36 años de ausencia, donde el joven escapó de la guerra, marcó el primer de Canadá en una justa mundialista antes Croacia.

Ahora Canadá sueña con avanzar de la fase de grupos en la primera Copa Mundial de la FIFA que organiza, donde se encuentra en el Grupo B con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

