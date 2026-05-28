Almoez Ali: la JOYA de la Aspire Academy que ha metido goles en Conmebol, Concacaf y Asia

Almoez Ali Zainalabedeen Abdulla es más que el referente de ataque de la Selección de Qatar, es el trabajo de toda una nación que durante años ha dado un gran seguimiento a sus promesas desde la formación, siendo un proyecto impulsado por el gobierno.

El atacante de Qatar, Almoez Ali es uno de los delanteros que puede sorprender a más de una durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Nació en Sudán, pero desde que tenía siete años de edad, llegó a Qatar, donde terminó siendo una de las grandes joyas de la Aspire Academy, también conocido como el centro de alto rendimiento del país.

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Almoez Ali es la joya de Aspire Academy de Qatar

La Aspire Academy pone a Almoez Ali como uno de los referentes de su proyecto, el joven de delantero de 29 años, tiene el récord de más goles anotados en una solo edición de la Copa Asiática con nueve tantos, esto en la edición de 2019, por lo que también fue reconocido como el mejor jugador de dicho certamen.

Recordemos que la Copa Asiática de 2019, fue la primera ocasión que Qatar se colocó en el centro del mundo, al ganar el torneo sin ser uno de los equipos favoritos, donde la gran estrella fue Almoez Ali.

Después de eso, la Selección de Qatar fue invitada a la Copa América, donde Almoez Ali volvió a ser la gran figura de su equipo, en su primer partido ante Paraguay, iban cayendo 2-0, pero su estrella en la delantera marcó el primer gol, el cual abrió el camino para que el dueño terminara empatado 2-2.

En 2021, Qatar fue invitado a la Copa Oro, donde de forma sorprendente Almoez Ali, se convirtió en el máximo goleador del torneo con un total de cuatro anotaciones, luego de su gran actuación tiene el récord de ser el primer jugador en anotar en tres torneos de selecciones organizados por diferentes confederaciones.

Sin embargo, todavía tiene pendiente marcar en una Copa Mundial de la FIFA, lo cual puede conseguir en la edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026 para poder seguir haciendo crecer su legado con Qatar.

