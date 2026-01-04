Alan Pulido está cómodo en Guadalajara, pero Chivas estaría dispuesto a perder estos millones para dejarlo ir

Alan Pulido es uno de los jugadores que no será tenido en cuenta por Gabriel Milito para afrontar el Clausura 2026 con Chivas. El delantero quedó fuera de la pelea por ser el ‘9’ titular del conjunto rojiblanco , por lo que la directiva ya le está buscando nuevo club. Sin embargo, los reportes más recientes indican que el jugador de 34 años se encuentra cómodo en Guadalajara y está dispuesto a cumplir su contrato, hecho que el club ve imposible.

Chivas perdería mucho dinero por culpa de Alan Pulido

Desde Chivas creen que tener a Pulido un año entero sin ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico es un desperdicio tanto para el jugador como para la institución. En este contexto, la información indica que la directiva rojiblanca estaría contemplando rescindir el contrato del delantero y así liberar su ficha. No obstante, ejecutar esta acción podría significar una pérdida cercana a los 2 millones de dólares para el Guadalajara.

De acuerdo a la información compartida por Rafael Ramos, Pulido percibe alrededor de 1,8 millones de dólares por temporada en Chivas, es decir, poco más de 32 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Cabe resaltar que el jugador aún tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el Guadalajara, por lo que deberían cubrir todo el año de contrato que le queda para romper definitivamente su vínculo.

Por qué Chivas aún no le ha encontrado equipo a Alan Pulido

Lo cierto es que Pulido está dispuesto a dejar Chivas, siempre y cuando puedan satisfacer sus necesidades salariales. El atacante surgido de la cantera de Tigres no tiene intenciones de reducir su salario, por lo que cualquier equipo que desee contar con sus servicios deberá pagar dicha cantidad de dinero. Sin embargo, no ha habido clubes interesados en cubrir su alto sueldo hasta el momento.

De momento, Chivas ya pudo desprenderse de Alan Mozo (fichará por Pachuca) y está cerca de encontrarle acomodo a Erick Gutiérrez, dos futbolistas que significaban un verdadero gasto para la institución y que no se traducía en lo futbolístico. Sin embargo, Pulido sigue siendo una pueda en el zapato para el Guadalajara, que buscará hacer todo lo posible para desprenderse del ex Sporting Kansas City.