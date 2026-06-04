Equipo de la Liga BBVA MX oficializó refuerzo con una insólita presentación: “Puro ALV”

La Liga BBVA MX finalizó con Cruz Azul como campeón del futbol mexicano. En estos momentos, la liga local se encuentra en pleno receso por la irrupción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, los distintos clubes aprovecharán este periodo vacacional para planificar el próximo torneo. El mercado de fichajes de verano ya está en movimiento y uno de los clubes anunció su primer refuerzo para el Apertura 2026.

Puebla no tuvo su mejor torneo durante el semestre pasado. Finalizó el Clausura 2026 en el lugar 17 de la tabla general, es decir, penúltimo, solo por encima de Santos Laguna. En este contexto, La Franja comenzó a moverse en el mercado de fichajes y anunció una nueva alta para afrontar la próxima temporada. Sin embargo, su anuncio en redes sociales generó impacto en sus aficionados.

Puebla durante el Clausura 2026|Crédito: @ClubPueblaMX / X

Puebla presenta a nuevo refuerzo para el Apertura 2026

Los Camoteros oficializaron el regreso de Alberto Herrera para afrontar el Apertura 2026. No obstante, su anuncio sorprendió a más de un aficionado: “Definitivamente La Franja te luce increíble, mi Beto. De aquí en adelante puro ALV (A la vista)”, fue lo que expresó el conjunto de La Franja en sus redes sociales oficiales.

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Cabe destacar que ‘Beto’ Herrera había dejado Puebla en el verano del 2025 tras salir en condición de préstamo hacia Mazatlán. Sin embargo, el mediocampista de 25 años no tuvo su mejor rendimiento a lo largo de la temporada 2025-26. De acuerdo al sitio especializado Goles y Cifras, acumuló solo un gol y ninguna asistencia en apenas 396 minutos jugados, repartidos en 6 partidos con los Cañoneros.

Definitivamente La Franja te luce increíble, mi Beto 😎👊🏻 de aquí en adelante puro 🔵⚪️ ALV (A la vista) 😜#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/euC6YVwbip — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 4, 2026

Puebla buscará mostrar una mejor versión en el Apertura 2026

El equipo de La Franja tiene un objetivo claro para el segundo semestre del año: mejorar los resultados obtenidos en el Clausura 2026. Puebla cerró la fase regular con 13 puntos en 17 partidos, producto de 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas, con 13 goles a favor, 26 en contra y diferencia de -13.

Además, terminó el torneo con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas y quedó fuera de la Liguilla. Su último partido fue una derrota 1-2 ante Querétaro, en la Jornada 17. Por esta razón, la directiva ya comenzó a trabajar en el mercado de fichajes con vistas a un Apertura 2026 mucho más prometedor.