OFICIAL: cuándo empieza el mercado de fichajes para el Apertura 2026 y cuándo termina

El mercado de fichajes de verano en la Liga BBVA MX ya tiene fechas definidas rumbo al Apertura 2026, un torneo que tendrá un calendario completamente atípico por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el calendario de periodos de transferencias de FIFA para la Federación Mexicana de Futbol, la ventana de registros abrirá el jueves 2 de julio de 2026 y cerrará el viernes 11 de septiembre de 2026. Es decir, los clubes del futbol mexicano tendrán poco más de dos meses para reforzar sus plantillas, negociar salidas y ajustar sus proyectos deportivos de cara a uno de los torneos más particulares de los últimos años.

¿Cuándo empieza el mercado de fichajes para el Apertura 2026?

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el 2 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los equipos podrán realizar movimientos oficiales e inscribir jugadores de cara al nuevo campeonato.

No es un detalle menor, ya que esta ventana se abrirá en plena recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues la final está estipulada para llevarse a cabo el día 19 de julio. Por esta razón, varios clubes podrían aprovechar el torneo internacional para observar futbolistas, acelerar negociaciones o incluso esperar hasta el final de la competencia para definir incorporaciones importantes.

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¿Cuándo termina el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX?

El cierre del mercado está programado para el 11 de septiembre de 2026. Esto significa que los equipos tendrán margen para seguir fichando incluso con el Apertura 2026 ya iniciado.

En estos momentos, esa es una de las claves más importantes para entender el próximo torneo. La Liga BBVA MX comenzará el jueves 16 de julio, según el calendario aprobado tras la Asamblea de Clubes de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que la ventana de transferencias seguirá abierta durante varias jornadas del campeonato.

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO. May 21th: Pedro Vite #45 of Pumas competes for the ball with Ángel Márquez #16 of Cruz Azul and Carlos Rodríguez #19 of Cruz Azul during the first leg final match between Cruz Azul and Pumas UNAM as part of the Liga MX Clausura 2026 tournament, held at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City, Mexico. (PHOTO BY DANIEL GAMEZ/STRAFFON IMAGES/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)|DANIEL GAMEZ/STRAFFONIMAGES/DANIEL GAMEZ

Un Apertura 2026 marcado por la Copa Mundial de la FIFA™

El Apertura 2026 no será un torneo común para el futbol mexicano. El campeonato arrancará el 16 de julio, apenas unos días antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A esto se suma que la Fase Final del Apertura 2026 está contemplada del 19 de noviembre al 13 de diciembre, mientras que la Final está programada para jugarse el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, el calendario podría modificarse si algún club mexicano debe disputar la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. Hoy Toluca está clasificado.

Por esta razón, los equipos no solo deberán planear sus fichajes pensando en el inicio del torneo, sino también en un calendario cargado, con actividad internacional, posible desgaste de seleccionados y una ventana de registros que se mantendrá abierta hasta septiembre.

