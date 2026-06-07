Dejó la Liga BBVA MX sin pena ni gloria, hoy es el máximo goleador histórico en su nueva liga

Destacar en la Liga BBVA MX no es una tarea sencilla. Muchos futbolistas logran tener su oportunidad debutando en la Primera División del balompié nacional, sin embargo, pocos logran ser constantes y mantener una regularidad. Eso le sucedió a Alejandro Díaz, delantero que realizó toda su formación en el Club América y que le tocó estrenarse en los últimos meses del año 2014.

Pese a haber surgido de una de las canteras más importantes del futbol mexicano, el “Wero” Díaz nunca pudo hacer pie en la Liga BBVA MX. Fue cedido a clubes como Necaxa y Atlas, pero tampoco logró destacar. En 2019 tuvo una oportunidad en la Liga de Expansión llegando cedido a Zacatepec. Sin embargo, México parecía no ser su lugar de comfort y, finalmente, en 2020 tuvo su primera experiencia en el futbol de Canadá.

Alejandro Díaz durante su paso por Vancouver FC|Crédito: @werodiaz / IG

El ascenso de Alejandro Díaz fuera de México

Tras dejar definitivamente el Club América, el “Wero” Díaz inició su etapa en el futbol canadiense fichando por el Pacific FC. Su historia parecía repetirse, ya que salió cedido al Sogndal Football de Noruega y más tarde jugó para Vancouver FC, hasta que regresó nuevamente al Pacific Football Club, sitio donde volvió a tener protagonismo y donde empezó a jugar con mayor regularidad.

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Su desempeño en el futbol de aquel país fue tan notable que, recientemente, el canterano del América fue reconocido como el máximo goleador de todos los tiempos de la Liga Premier de Canadá. Este título lo consiguió al haber alcanzado las 47 anotaciones en la competición, un registro con el cual ingresó a la historia del futbol de Canadá y que veía muy lejano tras su austero paso por México tiempo atrás.

Los títulos que logró Alejandro Díaz en Canadá

Además de ser goleador, el delantero consiguió varios títulos en suelo canadiense. Por ejemplo, en 2021 fue campeón de la Canadian Premier League con Pacific FC, mientras que en 2022 se quedó con la Bota de Oro tras finalizar como máximo anotador del torneo durante su etapa con Vancouver FC.

Con 30 años, el “Wero” Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y logra demostrar que, si bien su nombre no es muy reconocido en suelo mexicano, sigue dejando huella como uno de los delanteros más exitosos de la historia reciente de la Canadian Premier League.

