André Jardine confirma que América busca el regreso de Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX

Club América aún está en busca de un goleador de garantías para afrontar el Apertura 2026. La cuota goleadora del cuadro azulcrema se vio reducida considerablemente durante el primer semestre del año, a raíz del bajo nivel de sus atacantes. La posición de delantero centro fue la más afectada, por lo que la directiva inició la búsqueda de un ‘9’ para las Águilas. Sin embargo, André Jardine sorprendió a todos con un nombre consagrado en la institución.

A pesar de que el brasileño ya no es entrenador del cuadro azulcrema, eso no le ha permitido evitar hablar sobre los proyectos a futuro que tiene la institución en cuanto al plano deportivo. En este contexto, Jardine reveló que Raúl Jiménez es uno de los nombres que se suele repetir en cada mercado de fichajes, ya que activamente están buscando su regreso a la Liga BBVA MX.

Jardine confirma el interés del América por Jiménez

El exentrenador de las Águilas reconoció que el jugador del Fulham es una de las variantes que constantemente ha aparecido en el radar del América para reforzar su delantera. El propio Jardine no ocultó la admiración que tiene por Jiménez y destacó que se trata de uno de los mejores centrodelanteros que tiene el país en la actualidad.

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“Raúl es un jugador que está en el radar americanista. Es un gran jugador, jugador de Selección Mexicana, de los delanteros que te pueden marcar la diferencia”, fue lo que expreso el estratega brasileño en recientes declaraciones con Fox.

Estas declaraciones de Jardine encendieron la ilusión entre los aficionados azulcremas, ya que la posibilidad de que el ‘Lobo de Tepeji’ regrese al Nido de Coapa es una realidad. Sin embargo, su regreso al América no sería una operación sencilla de concretar.

Raúl es quien terminará con más goles la justa veraniega, según la IA.|@raulalonsojimenez9

Qué tan probable es el regreso de Raúl Jiménez al América

Si bien es cierto que el mexicano de 35 años termina contrato con Fulham el próximo 30 de junio, su vuelta al balompié nacional no es fácil. Jiménez recibe uno de los salarios más elevados de la escuadra de Londres, además de mantener su deseo de permanecer en Europa un tiempo más. El propio jugador reveló que analizará las opciones que tendrá sobre la mesa y luego decidirá. El América es una posibilidad, pero no prioritaria ahora mismo.

El propio Jardine reveló que repatriar a Jiménez será una tarea de alta complejidad: “Imagino que no es una contratación simple, pero tampoco sé si ahora va a ser el objetivo uno. Estaba en nuestro radar siempre”, sentenció el extécnico de las Águilas. Mientras tanto, Raúl se enfocará en el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este próximo 11 de junio.

