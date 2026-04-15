Alejandro Zendejas dijo algo que impactó a todos tras ser eliminados de la Concachampions

Club América no levanta cabeza y completó un nuevo fracaso tras ser eliminado en la Concacaf Champions Cup. El combinado azulcrema se despidió del torneo tras caer por 1-0 contra Nashville en el Estadio Banorte y no pasó de los Cuartos de Final. El vestidor se vio abatido tras el resultado final, pero Alejandro Zendejas dejó unas declaraciones que impactaron a los aficionados de las Águilas.

A pesar de que el propio André Jardine confirmó que el equipo entero está dolorido tras la eliminación en Concachampions, el futbolista mexicano nacionalizado estadounidense tiene otra perspectiva. Zendejas pudo confirmar en zona mixta que el América no se encuentra atravesando un mal momento y que solamente necesitan afinar pequeños detalles para poder ser un equipo competitivo.

Alex Zendejas|MexSport

"No fue lo que esperábamos, pero como dice todo el mundo, así es el futbol. Pensar esta noche, como podemos bajar esta situación en la que estamos. La verdad no se que decir, yo no creo que estamos en mal momento. El equipo ha cambiado demasiado, no es más excusa, pero son cosas nuestras que solo tenemos que afinar. Y si, tratar de arreglar esto y meternos en la línea”, confesó Zendejas.

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América buscará terminar con una racha negativa

Tras la eliminación en Concachampions, el conjunto azulcrema alcanzó su séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria. Ahora, todos los cañones apuntarán a la Liga BBVA MX, torneo en el que América no gana desde el 15 de marzo, es decir, desde el mes pasado. Sin embargo, el equipo de Jardine aún no tiene asegurada su participación en la Fase Final de liga.

Crédito: Mexsport

En estos momentos, América marcha en la séptima posición de la tabla general del Clausura 2026 y, si bien es cierto que está dentro de los puestos de clasificación, podría ser superado por varios equipos si no consigue buenos resultados en la recta final del torneo. Cuentan con 19 unidades y Puebla, que se ubica en la decimosexta posición, está a 6 puntos con 13 unidades.

Restan solamente tres jornadas para que la primera fase del Clausura 2026 llegue a su final y América no deberá dejar puntos en el camino si quiere clasificar a la Liguilla. Su próximo compromiso será el fin de semana cuando enfrenten a Toluca en el Estadio Banorte.

