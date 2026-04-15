“Se vienen días difíciles para mí”: André Jardine revela qué pasará con él esta semana en Club América

El Club América vive días difíciles tras el fracaso que protagonizó en la Concacaf Champions Cup. El equipo azulcrema viene de quedar eliminado en Cuartos de Final a manos de Nashville SC, quienes se convirtieron en el primer club de la MLS en ganar en el Estadio Banorte. En este contexto, la continuidad de André Jardine se ha puesto en duda y fue el propio entrenador quien reveló qué pasará en el club esta semana.

El estratega brasileño pasó por conferencia de prensa tras la dura eliminación en Ciudad de México y allí remarcó a los máximos culpables del mal momento que vive el América. Jardine no dudó al mencionar que tanto la directiva como el cuerpo técnico tienen la mayor responsabilidad de la derrota. Además, pudo revelar que la plantilla tendrá una charla profunda este miércoles sobre la actualidad de la institución.

“Cuanto más alto el puesto dentro de una empresa, más responsabilidad tiene. Es un día que todas las personas del América tienen responsabilidad, yo soy una de ellas, de estar a la altura de los objetivos, pesa. Vienen días difíciles para mí”, fue lo que expresó el entrenador brasileño.

“Los líderes del grupo, la responsabilidad en el vestidor, también por el funcionamiento, estaban destrozados, dolidos y deben estar haciendo sus reflexiones. Mañana los escucharé, vienen días duros, no tendremos tanto tiempo, ya viene un partido importante”, sentenció.

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Jardine y la posibilidad de dejar su cargo como entrenador

El DT también se refirió a su continuidad en Coapa y descartó una renuncia inmediata, dejando en manos de la directiva dicha decisión. “Yo siempre imagino dos hipótesis para cerrar un ciclo, que es cuando la dirección ya no cree más en nuestro trabajo.

El día que tanto Baños o el patrón creer que el mejor camino para América es un cambio tienen total derecho. Esta silla, que es pesadísima, pertenece a ellos. Ellos deciden, y tiene que tener aquí un entrenador que confíen que está a altura de los objetivos y del trabajo”, aseveró Jardine.

En esa misma línea, el director técnico remarcó que no percibe una ruptura con el vestidor ni con la directiva, aunque esto podría cambiar con la eliminación. “Y la segunda hipótesis es cuando sienta que el grupo no se conecta más conmigo, cuando el grupo esté con algún problema interno. No es exactamente lo que siento en este momento, ni en relación a la dirección, ni en relación al grupo.

Pero estas cosas en el fútbol son dinámicas, cambian rápido. Mañana va a ser un día importante porque tenemos que hacer los análisis tanto con la dirección como con el grupo de jugadores. Yo siento respaldo de las dos partes, sensación de que es posible seguir y el día que no lo sienta, va a ser el día que me vaya”.

El contrato de André Jardine con el América

Jardine aún tiene meses de contrato con el conjunto azulcrema. Diversos reportes indican que el estratega brasileño tiene vínculo vigente con el América hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, no se descarta que la directiva rescinda su contrato de forma anticipada si creen que es lo correcto para el futuro deportivo de las Águilas.

